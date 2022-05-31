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瑞莎公布瑞星韻律體操協會報表　自曝感動到想哭

▲瑞莎。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.19）
▲瑞莎。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.19）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-31 13:00:212022-05-31 13:03:15

藝人瑞莎今天在個人臉書公布「瑞星韻律體操協會」運作報表，提到2021年的支出，瑞莎表示：「一回頭想到2021的過程就想哭」，也很榮幸提供給社會大眾參考。

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以下為瑞莎臉書全文ㄤ

本來想短短的寫。 但要說的非常非常的多（雖然我不是一個很會說話的人）

這是我們瑞星的年度報表..我很榮幸給大家看 因為這是我們一起做到的。。 一回頭想到2021的過程就想哭。也想要擁抱所有支持我們的人

從好幾次完全沒場地練、到網路的霸凌、到8千多個人支持我們、到我們練不到一年的孩子們開始在國際賽拿到獎牌、這都是我們一起努力的成果！ 

說真的一直努力到沒時間回頭看過去發生的一切，分享這些事情也不敢相信才一年。。。不過這是我們在一年內發生的所有。。 當然這只是一個開始 說真的看到孩子們進步比我們想像的快，非常的有成就感但也很有壓力，我自己很擔心，因為不能讓她們失去她們的夢想，也不能讓大家失望的！ 我會全心的繼續努力，盡力把台灣的韻律體操帶到世界舞台，讓越來越多選手們有更好的發展環境，給她們更多的理由堅持下去！ 

我自己的力氣不大，但我們一起就有很大的力量！請大家繼續支持我們，我們會全心努力加油！謝謝你們 

P.S 我也會盡力提醒大家要支持我們選手們，請別忘記我們，我們的選手也會盡力拿出最好的成績來感謝大家 ！哈哈

此外，「瑞星盃明日之星韻律體操錦標賽」延期舉辦，目前暫訂延至6月11-12日，實際舉辦日期會再視疫情趨緩狀況調整。

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