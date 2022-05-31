明起5天科博館打兒童疫苗　盧秀燕：六都只我說樂觀其成

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中榮表示，在台中科博館開設的兒童 BNT疫苗大型施打站，將自6/1到6/5日止，疫苗施打對象為5～11歲學齡幼童，每天預計施打3600劑，連續5天可施打18000劑。每日施打時間為上午08:30-1230、下午13:00-17:00。
科博館是中部唯一的大型兒童接種站，包括苗栗、彰化、南投等縣市兒童都可能來接種，上午中榮再度到科博館勘查，規畫動線與人力，施打地點位於西屯路紙箱王餐廳B1外大型走廊，科博館也表示將全力支援。
台中市長盧秀燕在昨晚市府的防疫會議中，主動表示應予協助，她表示必要時會協助交通、警力或民政人員，並開放附近的忠明高中提供停車位。
但今天上午的議會定期會，民進黨議員們仍不滿市府應變能力差，引起家長恐慌。林德宇認為，中央最初給的9.3萬劑BNT兒童疫苗，若市府不預留6萬劑給較晚開打的校園使用，就不會導致家長冒雨排隊，想早點在醫療院所打到。盧秀燕則指兒童疫苗排隊之亂不只發生在台中，「否則昨天蔡英文總統不會出來喊話，說疫苗一定夠，這是全國的現象，（議員）卻一直對我們扣帽子，太不公平了！我為所有基層的防疫人員抱屈！」
王立任與黃守達怒控盧秀燕模糊焦點，明明是市府政策錯誤，卻轉移焦點指議員不體恤基層；林德宇指她「不會駛船嫌溪彎」，其他縣市都提出應變對策，只台中市忙著怪中央。盧秀燕則說，針對中央在六都設大型兒童接種站，「我到目前已經講3次樂觀其成了，六都也只有我講，卻沒聽到議員半句誇讚」。她表示學齡前幼兒部份，目前已打得差不多，醫療院所還有2、3成名額，但市府不希望已定好排程的小學被抽單、造成混亂，因此醫療院所仍限學齡前施打。