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明起5天科博館打兒童疫苗　盧秀燕：六都只我說樂觀其成

▲6/1起連續5天在台中科博館可施打兒童疫苗，地點在西屯路紙箱王餐廳B1外大型走廊。（圖／台中榮總提供，2022.05.31）
▲6/1起連續5天在台中科博館可施打兒童疫苗，地點在西屯路紙箱王餐廳B1外大型走廊。（圖／台中榮總提供，2022.05.31）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-31 13:18:402022-05-31 13:32:57

中央流行指揮中心宣佈在六都設置兒童疫苗大型接種站，其中台中市明（6/1）起一連5天在自然科學博物館進行，台中榮總今宣佈名額高達1.8萬、須先上網預約並選擇疫苗種類。市長盧秀燕今在議員批判市府「不會駛船嫌溪彎」時，強調兒童疫苗之亂不只在台中，總統蔡英文才需要出來信心喊話，對於中央設大型接種站「已經說3次了，六都只有我講樂觀其成」，市府會全力給予協助。

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中央流行指揮中心在六都設置5至11歲兒童疫苗大型接種站，台中市地點在科博館、由台中榮總負責規劃執行。台中榮總上午前往勘查，今（31日）中午公告細節並開放民眾透過表單預約。

▲家長可掃QRcode進行表單預約。（圖／台中榮總提供，2022.05.31）
▲欲到科博館接種疫苗的兒童，家長須先掃QRcode進行表單預約。（圖／台中榮總提供，2022.05.31）
▲榮總的預約系統可以選擇兒童疫苗種類和劑量。（圖／台中榮總提供，2022.05.31）
▲榮總的預約系統可以選擇兒童疫苗種類和劑量。（圖／台中榮總提供，2022.05.31）
中榮表示，在台中科博館開設的兒童 BNT疫苗大型施打站，將自6/1到6/5日止，疫苗施打對象為5～11歲學齡幼童，每天預計施打3600劑，連續5天可施打18000劑。每日施打時間為上午08:30-1230、下午13:00-17:00。

科博館是中部唯一的大型兒童接種站，包括苗栗、彰化、南投等縣市兒童都可能來接種，上午中榮再度到科博館勘查，規畫動線與人力，施打地點位於西屯路紙箱王餐廳B1外大型走廊，科博館也表示將全力支援。

台中市長盧秀燕在昨晚市府的防疫會議中，主動表示應予協助，她表示必要時會協助交通、警力或民政人員，並開放附近的忠明高中提供停車位。

▲盧秀燕強調歡迎中央到台中設兒童疫苗大型接種站，且「六都只有我講樂觀其成」。（圖／台中市政府提供，2022.05.31）
▲盧秀燕強調歡迎中央到台中設兒童疫苗大型接種站，且「六都只有我講樂觀其成」。（圖／台中市政府提供，2022.05.31）
但今天上午的議會定期會，民進黨議員們仍不滿市府應變能力差，引起家長恐慌。林德宇認為，中央最初給的9.3萬劑BNT兒童疫苗，若市府不預留6萬劑給較晚開打的校園使用，就不會導致家長冒雨排隊，想早點在醫療院所打到。盧秀燕則指兒童疫苗排隊之亂不只發生在台中，「否則昨天蔡英文總統不會出來喊話，說疫苗一定夠，這是全國的現象，（議員）卻一直對我們扣帽子，太不公平了！我為所有基層的防疫人員抱屈！」

▲台中市議員林德宇批評中市府應變能力不足卻怪罪中央，是「不會駛船嫌溪彎」。（圖／林德宇提供，2022.05.31）
▲台中市議員林德宇批評中市府應變能力不足卻怪罪中央，是「不會駛船嫌溪彎」。（圖／林德宇提供，2022.05.31）
王立任與黃守達怒控盧秀燕模糊焦點，明明是市府政策錯誤，卻轉移焦點指議員不體恤基層；林德宇指她「不會駛船嫌溪彎」，其他縣市都提出應變對策，只台中市忙著怪中央。盧秀燕則說，針對中央在六都設大型兒童接種站，「我到目前已經講3次樂觀其成了，六都也只有我講，卻沒聽到議員半句誇讚」。她表示學齡前幼兒部份，目前已打得差不多，醫療院所還有2、3成名額，但市府不希望已定好排程的小學被抽單、造成混亂，因此醫療院所仍限學齡前施打。

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