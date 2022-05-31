自由廣場打兒童疫苗「很白痴」？柯文哲：中央累死三軍
防疫指揮中心30日宣布，6月1日起將在六都開設大型接種站，專門施打6-11歲兒童疫苗。對此台北市長柯文哲，認為北市已經在學校打完，沒打到的也有準備相關配套措施，直言中央是「白痴政策」。而柯文哲今（31）日上午受訪時也再度表示，中央「為了好大喜功累死三軍。」
柯文哲表示，台北市的兒童疫苗施打策略很明確，會先在學校替兒童施打一輪，若有問題沒打到的，還有診所跟醫院可以去預約，6月3日之前就可以全部處理完畢，「你突然在中正紀念堂開一個大型接種站，你想幹什麼？人家都打完了你還設那個幹什麼？」
柯文哲強調，不要為了做事而做事，好像沒有做事就沒有功勞一樣。「你說減輕地方負擔？事實的真相是增加地方負擔。」柯文哲直言，一個施打站設好以後還是要派遣醫護人力進去，但現階段醫療人力已經有些緊繃，除了應付平常的門診外，還要負責防疫相關業務，「為了好大喜功累死三軍就是這樣，其實就是沒有必要。」
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