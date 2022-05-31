沒帶杯子虧了？麥當勞明起自備杯扣5元　7-11咖啡也減5元

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台灣麥當勞表示，民眾到櫃台或得來速車道點餐時，同步告知有自備飲料杯，經店員確認杯子材質及尺寸適用後，就可立刻折抵當筆消費金額，每少用一個紙杯就現折5元。不過並不是所有杯子都適用優惠，麥當勞提醒，需自備「非一次用飲料杯」，因此若自備寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯則不算數。
每天到超商買現煮咖啡成為上班族日常，超商龍頭7-ELEVEN回覆《NOWnews今日新聞》表示，今年3月起在每月1號已提高自帶杯優惠，由每杯折3元增加到折5元，7月1日起也會配合政府政策，民眾自備杯子買咖啡皆現折5元。若擔心自帶杯容量裝不完，據了解，7-ELEVEN咖啡特大杯是660ml、大杯是480ml、中杯是360ml，挑選容量差不多的環保杯即可。
萊爾富指出，原先民眾持環保杯買現煮咖啡是現折3元，今年7月起同步配合政府政策，將折價優惠提高至5元。如果出門忘記帶杯子，目前也積極與業者合作洽談推廣「借杯還杯」計劃，預計會擴大至全台約100家門市。
旗下有OFF COFFEE的全聯表示，目前到門市原價購買OFF COFFEE，自帶杯優惠是折3元，使用PXGo!購買取貨送30福利點數，7月1日起將配合政府政策調整自帶杯優惠價格。而肯德基、摩斯漢堡、全家及OK超商尚未做出相關回應。