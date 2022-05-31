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女星「心因性失聲」求醫無果！又跌倒骨折　崩潰不敢出門

▲葉穎經歷失聲低潮，帶著專輯回歸。（圖／流聲映樂工作室提供）
▲葉穎經歷失聲低潮，帶著專輯回歸。（圖／流聲映樂工作室提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-05-31 14:30:00

葉穎時隔三年，帶著全新創作專輯《活得像自己的名字》回歸，葉穎歷經心因性失聲低潮後，經過靈性療法與停下腳步自我重整，領悟答案並非戰勝自己，而是接受自己才能活出自我價值，新專輯轉化為能量引領大家前往樂土，她也開心公布《活得像自己的名字》實體專輯及台北、高雄演唱會將同步啟動預購。

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葉穎曾經歷失聲低潮，尋求中醫、或耳鼻喉科透過儀器檢查聲帶竟然都沒異狀，卻總查不出失聲原因，當時她唯一倚賴生活收入的喉嚨竟然罷工，連話都講不出來也無法唱歌。又因失聲的挫折讓她心情極度低落，在某次回家爬樓梯時突然閃神，從二樓梯間失足摔下造成左腿楔型骨骨折休養3個月，接二連三的狀況出現讓葉穎更感到孤獨害怕又自卑，足足將近半年斷絕與外界的聯繫。

▲葉穎經歷失聲低潮，帶著專輯回歸。（圖／流聲映樂工作室提供）
▲▼葉穎經歷失聲、骨折低潮。（圖／流聲映樂工作室提供）
▲葉穎經歷失聲低潮，帶著專輯回歸。（圖／流聲映樂工作室提供）
 
經歷低潮沉殿讓她決定正視失聲根本問題，心因性失聲是來自精神情緒壓力與自我否定產生的突發性嗓音障礙，症狀病因來自「心」讓她認真思考：「我的心怎麼了？」面對障礙的葉穎決定拋下一切羈絆，前往台東放飛自我生活一個多月，每天騎著車尋找不同的海岸線，待在海邊放空一下午聆聽海潮聲，向大自然汲取能量療癒身心靈；過程中一路積累紀錄音樂靈感，同時研究心靈與情緒議題，隨著不同階段心境轉化歷時兩年淬鍊出充滿心靈療能的音樂作品。

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