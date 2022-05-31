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AT-3服役逾40年　勇鷹高教機將逐步取代

▲AJT勇鷹高教機將取代AT-3教練機。（圖／記者呂炯昌攝）
▲AJT勇鷹高教機將取代AT-3教練機。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-31 16:55:052022-05-31 16:59:50

空軍一架AT-3教練機今（31）日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀岡山仁德田厝里一帶，機上學官徐大鈞少尉殉職。AT-3自民國73年（1984年）服役迄今，已發生15起意外事故。國造ATJ勇鷹高教機陸續量產分批撥交，未來將逐步取代AT-3與F-5E/F部訓機。

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AT-3教練機由中科院航空工業發展中心（漢翔航空）和美國諾斯洛普公司合作設計合約開發，1980年9月16日首飛，1984年3月服役，共生產63架，包2架原型機與1架疲勞驗證機，服役至今逾38年。AT-3教練機除了飛官培訓外，同時也是空軍雷虎特技小組表演用機，而AT-3翼下備有武器掛架，能夠執行簡易對地攻擊任務，除了平時教練用途外，戰時也可負責對地炸射任務。

1980年代初期，航發中心執行「雷鳴計畫」，製造2架XA-3攻擊機，改裝項目包括雙座改為單座，加裝30公厘機砲、抬頭顯示器（HUD）、瞄準具及照相槍；XA-3機翼與翼下共有5個掛架，總共可掛載2730公斤武器，翼端掛架則可掛載AIM-9響尾蛇短程空對空飛彈或天劍一型空對空飛彈。

不過，由於航發中心生產的200多架F-5E/F戰機於1980年代初期全數完成交機，空軍不缺戰機，軍方因而在1983年取消A-3攻擊機的發展計畫。

由於AT-3教練機與F-5部訓機階已服役超過30年，為簡化飛行員訓練流路，2016年蔡英文政府上台後推動「國機國造」後，委由中科院、漢翔研製66架勇鷹高教機。根據國防部規劃，2020年底首批2架勇鷹機交付、今年8架、2023年17架、2024年18架、2025年18架、2026年3架，將汰換全數AT-3與F-5E/F部訓機。

目前我國空軍戰機飛官現行培訓機制為「三階段三機種」，飛官在空軍官校先熟悉T-34初級教練機駕駛技術後，再接受AT-3高教機訓練，最後前往台東志航基地通過F-5E/F部訓機驗證，才能成為戰機飛官。在勇鷹高教機服役後，AT-3、F-5E/F將陸續退役，我國飛官培訓將精簡為「三階段二機種」。

▲AT-3教練機彩繪機。(圖／記者呂炯昌攝)
▲AT-3教練機彩繪機。(圖／記者呂炯昌攝)

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