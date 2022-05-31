AT-3服役逾40年　勇鷹高教機將逐步取代

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1980年代初期，航發中心執行「雷鳴計畫」，製造2架XA-3攻擊機，改裝項目包括雙座改為單座，加裝30公厘機砲、抬頭顯示器（HUD）、瞄準具及照相槍；XA-3機翼與翼下共有5個掛架，總共可掛載2730公斤武器，翼端掛架則可掛載AIM-9響尾蛇短程空對空飛彈或天劍一型空對空飛彈。
不過，由於航發中心生產的200多架F-5E/F戰機於1980年代初期全數完成交機，空軍不缺戰機，軍方因而在1983年取消A-3攻擊機的發展計畫。
由於AT-3教練機與F-5部訓機階已服役超過30年，為簡化飛行員訓練流路，2016年蔡英文政府上台後推動「國機國造」後，委由中科院、漢翔研製66架勇鷹高教機。根據國防部規劃，2020年底首批2架勇鷹機交付、今年8架、2023年17架、2024年18架、2025年18架、2026年3架，將汰換全數AT-3與F-5E/F部訓機。
目前我國空軍戰機飛官現行培訓機制為「三階段三機種」，飛官在空軍官校先熟悉T-34初級教練機駕駛技術後，再接受AT-3高教機訓練，最後前往台東志航基地通過F-5E/F部訓機驗證，才能成為戰機飛官。在勇鷹高教機服役後，AT-3、F-5E/F將陸續退役，我國飛官培訓將精簡為「三階段二機種」。