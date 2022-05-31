快訊／本土＋80656！死亡新增90人　境外增49人

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指揮中心指出，今日新增90例本土病例死亡個案，為60例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、44例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月2日至5月28日，死亡日期介於5月11日至5月29日。
指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為27例男性、22例女性；年齡介於未滿5歲至90歲以上，感染國家均調查中。入境日介於今年5月29日至5月30日。
指揮中心統計，截至目前國內累計11,161,945例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,132,564例排除)，其中2,032,983例確診，分別為12,988例境外移入、2,019,941例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,255例COVID-19死亡病例，其中2,240例本土，個案居住縣市分布為新北市933例、臺北市560例、臺中市105例、基隆市103例、高雄市80例、桃園市76例、臺南市59例、彰化縣57例、宜蘭縣50例、花蓮縣45例、屏東縣39例、雲林縣29例、臺東縣26例、新竹縣21例、嘉義市及嘉義縣各14例、南投縣13例、苗栗縣9例、金門縣及新竹市各3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。