白天賣餃子、晚上刷碟　日8旬潮嬤成「最老DJ」嗨翻夜店

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在餃子店拉上鐵門之後，岩室純子送走最後一波客人後，就開始著手備料，將所有食材處理完後才下班。不過岩室純子下班之後，並不是回家看劇或是含飴弄孫，對於她而言， 夜生活才正要開始。岩室純子擦好口紅、戴上墨鏡、帽子，隨後便前往位處東京新宿裡歌舞伎町的Deca Bar Z，用自己所選的樂曲嗨翻全場。
岩室純子是在77歲的時候開始當DJ，雖然本身沒有音樂背景，但有一次在兒子的生日派對上接觸到夜店音樂，便對當DJ刷碟產生了興趣，在一名打工換宿的外國人雷諾達斯的鼓吹之下，她還花了一年到一間培訓DJ的學校上課，即使看到同班同學清一色年輕人，岩室純子也毫不退縮，將課程裡學到的設備操作與混音時需具備的節奏判斷技能，變成自己正式出道的厚實基礎。
岩室純子出道之後，還幫自己取了藝名「DJ SUMIROCK」，「SUMIROCK」是將自己姓氏日文發音並轉換「岩」為英文的整合，這個名字也陪著他走過將近10年的DJ生涯。她的音樂路線基本上走電子音樂和爵士音樂，有時也會將法國香頌和古典音樂混入旋律中，每次的編曲總能讓夜店帥哥妹子驚喜表示「她超酷的！很棒耶。」
岩室純子對音樂的喜好可說是承襲父親身上的DNA，他的父親不顧家人反對，成為了爵士鼓手，曾隨松竹和寶塚等著名歌舞劇團演出。但在二次世界大戰結束不久，爵士樂成為了「敵國音樂」，岩室純子的父親無法繼續原本喜愛的工作，於是開了中華餐廳「餃子莊Muro」（餃子荘ムロ）以撐起家計。但她的父親並為因大環境放棄自己喜愛的音樂，三不五時就會和岩室純子一起用黑膠唱機小聲地欣賞爵士樂，為了不要被其他人聽見，還會以座墊壓低音樂聲。而這段和父親共享音樂的時光，也成為岩室純子這輩子最珍視的寶貝。
丈夫過世之後，雖然岩室純子感到相當難過，但她也決定要為自己而活，在60歲拿到駕照，第一次自駕出遊就是去紐約，現在足跡已經踏遍歐美。在一頭栽進DJ世界之前，她因為好玩去學大提琴，也曾拿起畫筆學油畫，現在還想去學騎馬。
岩室純子表示，當DJ和做餐館的感覺很像，「就像吃餃子一樣，你可以看到客人臉上滿足的笑容，在夜店，你可以直接看到年輕人開心地跳著舞」而台下觀眾歡樂的表情，也成為她持之以恆，在夜店表演的動力。
目前Sumirock這個名字已經響遍在東京各大夜店中，而岩室純子也在2018年時，以DJ身份進入了金氏世界記錄殿堂，成為有史以來年齡最高的一位 DJ。但他未曾滿足於這份殊榮，現在夢想就是有一天能夠到美國紐約的夜店演出。