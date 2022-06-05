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白天賣餃子、晚上刷碟　日8旬潮嬤成「最老DJ」嗨翻夜店

▲年過80的岩室純子在東京新宿夜店工作，是史上最高齡DJ。（圖／翻攝自@TIPSY_Girls推特）
▲年過80的岩室純子在東京新宿夜店工作，是史上最高齡DJ。（圖／翻攝自@TIPSY_Girls推特）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-05 09:00:00

夜店給人的印象，一般是年輕人聚會狂歡的場所，不過在日本，可以看到五光十色的燈光以及震耳欲聾的音樂聲中，一名老奶奶站在DJ台上專注跟著節奏搖擺、刷碟，現場觀眾跟著她一起「咚滋咚滋」，讓人很難想像，這名老奶奶不僅已經是80多歲高齡，白天還在賣餃子，展現了「不服老」的精神。

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1935年出生的岩室純子，今年已經87歲高齡。他住在東京新宿區，白天和弟弟一同經營從父親那繼承下來的餃子店，姐弟倆至今已經在店裡工作了一甲子。他們不但親手桿皮包餡，還將餃子改良，加入咖哩、辣椒、起司等內餡，讓人吃了讚不絕口，岩室純子賣的餃子更頻頻被美食節目介紹，並評選為「最好吃餃子」排行第一名。

在餃子店拉上鐵門之後，岩室純子送走最後一波客人後，就開始著手備料，將所有食材處理完後才下班。不過岩室純子下班之後，並不是回家看劇或是含飴弄孫，對於她而言， 夜生活才正要開始。岩室純子擦好口紅、戴上墨鏡、帽子，隨後便前往位處東京新宿裡歌舞伎町的Deca Bar Z，用自己所選的樂曲嗨翻全場。

▲岩室純子白天在中華餐館工作。（圖／翻攝自YouTube「TRT World」）
▲岩室純子白天在中華餐館工作。（圖／翻攝自YouTube「TRT World」）
岩室純子是在77歲的時候開始當DJ，雖然本身沒有音樂背景，但有一次在兒子的生日派對上接觸到夜店音樂，便對當DJ刷碟產生了興趣，在一名打工換宿的外國人雷諾達斯的鼓吹之下，她還花了一年到一間培訓DJ的學校上課，即使看到同班同學清一色年輕人，岩室純子也毫不退縮，將課程裡學到的設備操作與混音時需具備的節奏判斷技能，變成自己正式出道的厚實基礎。

岩室純子出道之後，還幫自己取了藝名「DJ SUMIROCK」，「SUMIROCK」是將自己姓氏日文發音並轉換「岩」為英文的整合，這個名字也陪著他走過將近10年的DJ生涯。她的音樂路線基本上走電子音樂和爵士音樂，有時也會將法國香頌和古典音樂混入旋律中，每次的編曲總能讓夜店帥哥妹子驚喜表示「她超酷的！很棒耶。」

岩室純子對音樂的喜好可說是承襲父親身上的DNA，他的父親不顧家人反對，成為了爵士鼓手，曾隨松竹和寶塚等著名歌舞劇團演出。但在二次世界大戰結束不久，爵士樂成為了「敵國音樂」，岩室純子的父親無法繼續原本喜愛的工作，於是開了中華餐廳「餃子莊Muro」（餃子荘ムロ）以撐起家計。但她的父親並為因大環境放棄自己喜愛的音樂，三不五時就會和岩室純子一起用黑膠唱機小聲地欣賞爵士樂，為了不要被其他人聽見，還會以座墊壓低音樂聲。而這段和父親共享音樂的時光，也成為岩室純子這輩子最珍視的寶貝。

岩室純子在20歲時，愛上一名大她25歲的中國人，不僅是跨國戀，年齡差距又相當大，但2人都是愛冒險的個性，自然相互吸引，即使丈夫先前已經有4任妻子，岩室純子仍大膽決定要嫁給他，在兩人維持戀人關係25年後，因為戶籍問題結婚。而這名中國人的來頭不小，他曾是張學良的妹夫、張作霖的女婿，岩室純子還曾經與丈夫一起見過幾次張學良。

丈夫過世之後，雖然岩室純子感到相當難過，但她也決定要為自己而活，在60歲拿到駕照，第一次自駕出遊就是去紐約，現在足跡已經踏遍歐美。在一頭栽進DJ世界之前，她因為好玩去學大提琴，也曾拿起畫筆學油畫，現在還想去學騎馬。

岩室純子表示，當DJ和做餐館的感覺很像，「就像吃餃子一樣，你可以看到客人臉上滿足的笑容，在夜店，你可以直接看到年輕人開心地跳著舞」而台下觀眾歡樂的表情，也成為她持之以恆，在夜店表演的動力。

目前Sumirock這個名字已經響遍在東京各大夜店中，而岩室純子也在2018年時，以DJ身份進入了金氏世界記錄殿堂，成為有史以來年齡最高的一位 DJ。但他未曾滿足於這份殊榮，現在夢想就是有一天能夠到美國紐約的夜店演出。 


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