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疫情下搶攻外帶商機 餐飲業競推「一千元有找」全家餐

▲搶攻外帶商機，台中市大肥鵝洲際花園餐廳推出「一千元有找，全家吃飽」餐吸客。（圖／業者提供）
▲搶攻外帶商機，台中市大肥鵝洲際花園餐廳推出「一千元有找，全家吃飽」餐吸客。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-05-31 13:34:172022-05-31 13:38:40

疫情燒不退，嚴重衝擊餐飲業內用生意，不少咬牙苦撐業者紛推平價全家餐，搶攻外帶市場商機；包括阿秋大肥鵝洲際花園餐廳及大祥海鮮餐廳，分別推出「一千元有找全家吃飽」方案，5人份合菜990元，約是六折價，CP值高迴響熱烈。另星享道酒店是規劃「環遊世界餐盒」，120元可以任選美、日或墨西哥等異國風味餐。

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阿秋大肥鵝洲際花園餐廳4月進駐洲際好運來，豈料一開幕就遇上新冠肺炎疫情大爆發。業者雖表示，疫情爆發至今2年多來，各項防疫措施早有萬全準備，不怕疫情攪局。不過，隨著食材原物料價格驚驚漲，及民眾內用意願低，疫情確實帶來大衝擊，不得不採取應變措施因應。

▲阿秋大肥鵝洲際花園餐廳推「一千元有找」全家餐吸客。（圖／業者提供）
▲阿秋大肥鵝洲際花園餐廳推「一千元有找」全家餐吸客。（圖／業者提供）
阿秋大肥鵝洲際花園餐廳因應內用客人大消失，即日起推出防疫外帶優惠全家餐搶攻外帶商機。全家餐有A、B二套，A套餐有：阿秋大肥鵝、泰式檸檬魚、宮保雞丁、古早味菜圃蛋、鮮菇高麗菜和鵝油炒飯，B餐有：阿秋大肥鵝、玉露蒸海鱸、糖醋里肌、川味麻婆豆腐、鵝油鮮蒔蔬(依當日限定)和鵝油炒飯等，五人份原價1800元，現金優惠價只要999元，全家吃飽飽。

如果擔心不夠吃不，「優惠再加碼 每樣折50元」方案，人氣精選CP值高的幾道料理；有秘製臭豆腐、花椒嗆雞翅、黃金軟絲條、蟹黃豆腐煲及古早味的芋頭米粉鍋和廣式甜點蛋黃流沙包、絲襪奶茶和凍檸茶，每道現折50元。

▲台中大祥海鮮餐廳推出5人份合菜千元有找，約為原價打六折，CP值超高。（圖／業者提供）
▲台中大祥海鮮餐廳主打台菜海鮮，是商務家庭餐敘首選。近日推出5人份合菜千元有找，約為原價打六折，CP值超高。（圖／業者提供）
創業10餘年的大祥海鮮餐廳，老闆葉祥忠曾是涵碧樓第一任中餐主廚，主打海鮮台菜料理，由於平價供應，是商務及家庭餐敘首選。葉祥忠表示，疫情爆發2年多來，衝擊力今年特別有感，連餐飲業大檔母親節商機都大受影響，業績是創業以來最慘淡。

疫情尚看不到盡頭，苦撐待變，大祥餐廳推出990元優惠全家餐，菜色包括橙汁排骨、招牌鰻魚、蒜香中卷、麻油干貝絲瓜蓋飯等六道，適合四至五人用餐，大約是原價打六折。

▲星享道酒店的外帶餐盒口味多元，不必出國也能嚐到異國風味餐。（圖／業者提供）
▲星享道酒店的外帶餐盒口味多元，不必出國也能嚐到異國風味餐。（圖／業者提供）
台中星享道酒店為逢甲商圈指標，推出外帶餐盒120元起至180元，包括環遊世界系列餐盒，有墨西哥燉雞、日式唐揚雞及美國嫩肩牛排及炭烤香魚等。另有讓您能量加倍補充、滿滿蛋白質的餐盒，諸如黑椒骰子牛、炭烤豬肋排、炸蝦天婦羅等等，口味多元。凡購買180元便當，另加贈氣泡氫水，讓身體取得平衡，還能銅板價加購CC水或冰咖啡，一起為生活打氣。除了餐食外，麵包甜點也可外送，單筆滿10002公里內免費外送。


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