疫情下搶攻外帶商機 餐飲業競推「一千元有找」全家餐

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿秋大肥鵝洲際花園餐廳因應內用客人大消失，即日起推出防疫外帶優惠全家餐搶攻外帶商機。全家餐有A、B二套，A套餐有：阿秋大肥鵝、泰式檸檬魚、宮保雞丁、古早味菜圃蛋、鮮菇高麗菜和鵝油炒飯，B餐有：阿秋大肥鵝、玉露蒸海鱸、糖醋里肌、川味麻婆豆腐、鵝油鮮蒔蔬(依當日限定)和鵝油炒飯等，五人份原價1800元，現金優惠價只要999元，全家吃飽飽。
如果擔心不夠吃不，「優惠再加碼 每樣折50元」方案，人氣精選CP值高的幾道料理；有秘製臭豆腐、花椒嗆雞翅、黃金軟絲條、蟹黃豆腐煲及古早味的芋頭米粉鍋和廣式甜點蛋黃流沙包、絲襪奶茶和凍檸茶，每道現折50元。
創業10餘年的大祥海鮮餐廳，老闆葉祥忠曾是涵碧樓第一任中餐主廚，主打海鮮台菜料理，由於平價供應，是商務及家庭餐敘首選。葉祥忠表示，疫情爆發2年多來，衝擊力今年特別有感，連餐飲業大檔母親節商機都大受影響，業績是創業以來最慘淡。
疫情尚看不到盡頭，苦撐待變，大祥餐廳推出990元優惠全家餐，菜色包括橙汁排骨、招牌鰻魚、蒜香中卷、麻油干貝絲瓜蓋飯等六道，適合四至五人用餐，大約是原價打六折。
台中星享道酒店為逢甲商圈指標，推出外帶餐盒120元起至180元，包括環遊世界系列餐盒，有墨西哥燉雞、日式唐揚雞及美國嫩肩牛排及炭烤香魚等。另有讓您能量加倍補充、滿滿蛋白質的餐盒，諸如黑椒骰子牛、炭烤豬肋排、炸蝦天婦羅等等，口味多元。凡購買180元便當，另加贈氣泡氫水，讓身體取得平衡，還能銅板價加購CC水或冰咖啡，一起為生活打氣。除了餐食外，麵包甜點也可外送，單筆滿1000元2公里內免費外送。