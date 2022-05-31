名家論壇》黎榮章／桃園市長選舉　張善政有勝算？

我是廣告 請繼續往下閱讀
而在大選過後，張善政離開鎂光燈焦點，除例行經營臉書與基金會，無太多新聞曝光，不過他偶爾公開評論國政，亦能引發大量討論，例如2021年太魯閣事件，張善政痛心表示「不只是台鐵，我們整個國家都出了問題」，引發討論，單日聲量達達1.2萬，仍一定的操作網路話題的能力。
進一步檢視張善政的網路人格形象分析圖，選擇他有一定的網路討論量、且分析的相關話題較不受韓國瑜因素影響的時間區間（也就是正式成為韓國瑜副手的2019年5月到2019年11月間），在此前提之下，比較網友談論張善政時的相關詞彙，數據顯示，張善政在親和力、了解民眾需要、國際觀、廉潔度等面向上，形象較為正面；而負面形象部分，則是領袖特質、信任感與解決問題的能力等免像。
進一步分析這些負面形象的話題，例如網路上質疑張善政領導能力的貼文提到「張善政為了草包只好把自己也化身草包」、質疑他魄力的貼文中提到「張善政也隨之下海當小弟」、質疑張善政的領袖特質貼文寫「接下來就把原本負評少的張善政徹底黑化吧！」，綜觀而言，網友評論仍以國民黨當時角逐總統、具備高聲量的韓國瑜有關。近日張善政接受國民黨徵召後，韓國瑜的名字又再度與張善政的新聞連結，因此鑑往知來，張善政若是能在這次桃園市長選舉當中降低「韓國瑜因素」，或許仍具備正面形象的包裝空間。
除了長期的聲量表現、候選人的人格形象之外，評估另一項空戰力的重要指標，也就是張善政的官方粉絲專頁經營成效，近3年來張善政粉專每月的平均互動數維持在2300到2800之間，前標介於3100至5400左右。值得注意的是，2020大選結束、韓流消退，卻並未連帶使張的臉書表現出明顯衰退，他例行性的直播「善哥聊天室」展現固定成效，雖整體的臉書經營成效尚稱不上大紅大紫，但具備一定的基本流量，有一群忠實鐵粉，將有助於未來選戰過程當中與對手短兵相接。
說到底，過去政黨、政治人物得靠街講、街頭擺攤做選民服務等方法，才能物理性地接觸到選民；但越大、層級越高的選舉越不可能單靠如此土法煉鋼，因此才有了地方頭人的代理角色。然而一旦過度依賴地方勢力介入政黨與選民間，甚至讓地方勢力綁架民意、左右政黨走向，恐成為政黨尾大不掉的包袱。
然而在網路應用益趨多元的時代，選戰與政策溝通已逐漸「去中心化」。政黨、政治人物可靠著經營臉書、line官方帳號，直接與選民進行雙向溝通，無須借助中間的樁腳、地方頭人或地方勢力。張善政有學界、業界與政府團隊的完整歷練，又曾歷經總統選戰洗禮，擁有全國知名度；雖然陸軍整合還有待努力，但張的網路溝通渠道經營不算毫無基礎，本身自帶發言能量，在桃園這種城鄉混和的選區，已具備一半的競選武器。
不過，桃園經過鄭文燦8年執政，地方生態翻轉，已非傳統印象中的鐵藍選區，各黨推出的人選不宜有太鮮明的意識形態色彩，才有助收攏中間選民。尤其民進黨目前的幾位可能人選，無論是林智堅或鄭運鵬等人，都具備一定的網路聲量基礎，張善政能否在空戰方面突圍，值得觀察。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄[email protected]