全球糧食危機！泰國和越南擬聯手抬高米價

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作為全球稻米主要出口國，泰國和越南共同提高價格，將擁有更大的議價能力來控制全球稻米貿易，兩國的的稻農也將獲益。泰國和越南成立促進農業合作的聯合委員會，將盡快安排會議，討論合作。雙方原則上同意在泰國代表團8月參加越南農業技術博覽會時更詳細地討論相關問題，來自越南的正式邀請將很快發出。
與此同時，越南食品協會主席阮玉鸞（Nguyen Ngoc Nam）對路透社表示，將在6月與泰國同行會面，就稻米生產進行更多會談，重點討論在可持續糧食生產方面開展合作的措施，但不會以控制價格為目標。在全球糧價上漲之際，談論提高或控制米價是不合理的。越南的首要任務是管理出口以確保自身的糧食安全。 據悉，泰國和越南兩國合計占全球稻米貿易的四分之一，而泰國是全球第二大稻米出口國，越南排名第三。據美國農業部數據顯示，越南和泰國約占全球糙米產量的10%，約占全球出口的26%。印度年產量2100萬噸排名第一。 不過有反對提升米價的人們認為，泰國越南聯手的舉動可能適得其反，將買家推向其他供貨對手上。
泰國稻米出口商協會名譽會長邱吉亞特（Chookiat Ophaswongse）就指出，漲價的提議聽起來不錯，但幾乎不可能實施，因為全球市場不止泰國和越南兩個賣家。「若泰國和越南共同提高米價，買家選擇從印度、柬埔寨、緬甸和巴基斯坦等其他稻米出口國購買稻米怎麼辦？」 他認為，稻米出口是涉及全球競爭的自由貿易，不應該試圖控制價格。另外，米不能長期保存，可能會產生高昂的倉儲成本。隨著時間的推移，質量下降，價格也會下降，這些都是制約聯手漲價行為的因素。
全印度大米出口商協會會長BV Krishna Rao表示，如果泰國和越南試圖抬高價格，像非洲這樣對價格敏感的買家將轉向印度，他認為只有很小一部分買家會選擇泰國或越南稻米。