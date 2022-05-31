重症明起放寬解隔！發病15天「Ct值大於27」 可轉出專責
中央流行疫情指揮中心今(31)日表示，近期本土疫情持續嚴峻，考量部分中重症個案經過適當治療後，症狀已緩解， 但因Ct值尚未符合條件而未能轉出，除影響醫院隔離或專責病房之量能外，亦可能影響患者本身共同疾病之檢查治療執行；為確保患者隔離治療權益，諮詢專家根據國際文獻資料實証，依專家會議決議修訂中重症確診個案解除隔離治療條件，並自今(2022)年6月1日起實施。
羅一鈞表示，先前中重症解隔條件，需要驗出1次陰性，或是Ct值大於30以上，這個條件過於嚴苛，有些個案經過住院2到3週，Ct值仍在27到30間徘徊，但是在隔離期間會影響共同疾病的檢查、治療，因此決議發病日、採檢日已達15天，PCR之Ct值介於27~30，經感染科、胸腔科醫師或醫院評估小組綜合評估適合轉出，就可以提前解除隔離。
指揮中心指出，本次修訂「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件」，重點如下：
一、將確診個案解隔條件區分為「非重症確診個案」及「重症確診個案」兩大類。
二、修訂中度住院隔離確診個案之解除隔離治療條件，調整為比照無症狀或輕症確診個案。
三、重症住院隔離治療之確診個案，如退燒至少1天，且症狀緩解，符合下列其中1項條件，可解除隔離，轉出負壓隔離病房或專責病房，並進行7天自主健康管理：
1.1次呼吸道檢體PCR檢驗結果為陰性或Ct值≧30。
2.發病日或採檢日已達15天，且追蹤1次呼吸道檢體PCR之Ct值介於27~30，經感染科、胸腔科醫師或醫院評估小組綜合評估適合轉出。
指揮中心說明，依前述第2項條件解除隔離、轉出負壓隔離病房或專責病房者，於自主健康管理期間，醫院可考慮優先安置於單人病室(同為確診解隔者，得多人一室)，並採取適當防護措施。