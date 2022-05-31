中重症+190！兒童重症累計26人　1童哮吼症曾插管已出院

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天死亡個案年齡介於90多歲到40多歲，其中40多歲的個案，1人有心血管慢性病史、1人無慢性病史，2人都是在染疫後出現肺炎、呼吸衰竭與心肺衰竭等情形。
兒童重症部分，羅一鈞指出，今天新增1例男童重症，具有哮吼症，本身無慢性病史，5月18日發燒，送急診後PCR採檢陽性確診，因活力佳而醫囑返家觀察，不過19日開始出現呼吸有雜音、喘等症狀，5/20再度送急診後，發現血氧度僅70%，但是X光未顯示肺炎。
羅一鈞說，醫師仍診斷為哮吼症，因為嚴重缺氧，入住ICU、插管並使用呼吸器、瑞德西韋、類固醇，5月25日病況好轉，拔管、移除呼吸器，住院8天後在28日出院，此案為為本土疫情以來第二例新冠肺炎和併哮吼的個案。
目前兒童累積26重症、10死亡，重症26人狀況，有14位腦炎、2位哮吼、6位肺炎、2例敗血症、1位共病腦腫瘤、1位家中死亡。（編輯：孫唯容）
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