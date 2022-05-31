中市紓困振興e79　議員批沒有誠意幫助

台中市議會今 (31) 日總質詢，民進黨市議員針對台中市府提出「台中紓困振興 e79 計畫」根本「為德不卒」像是超商打 79 折概念，議員主張公有市場、夜市租金使用費應全面減免或給予更多折扣。疫情如此嚴重，攤商人人自危，市府應體恤基層辛苦，提出的紓困政策應要能真正陪著市民「一起走」。

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市長盧秀燕表示，中央推出 300 多億紓困預算，市府也推出紓困振興 e79 ，為加強行銷及呼應計畫名稱，針對相關業者祭 79 折租金盼協助民眾紓困。

議員黃守達指出，疫情來到高峰，許多攤商皆因為確診、隔離而無法營業。此時市府竟還將紓困當行銷，用「 79 折」這樣如同超商打折的行銷數字混淆視聽，欺騙市民。將公有市場、攤集區租金、委外停車場等其他租金、捷運票價通通都是打 79 折。所謂的「紓困振興 e79 計畫」，講白了就是 79 折計畫。

黃守達指出，根據各縣市所公布的紓困政策，台北市公有市場租金、使用費減免 50% ；新北市公有市場攤商使用費減收 80% ，等同打 2 折；台南市則是夜市市場攤商使用費打 7 折，台中市卻僅給予「 79 折」。

黃守達也說， 5 月 29 日公布的紓困振興政策與經發局息息相關，卻完全不見經發局官網與粉絲專頁做任何推廣跟宣傳，台中市經發局到底在做什麼？要不要乾脆轉型「台中購物局」？

議員林德宇痛批，盧市府今年提出的紓困方案根本「為德不卒」，台中市去年推出紓困方案，一整年市場租金規費減收為四千多萬，在業務質詢時他就要求經發局針對市場規費應該要全部減免，如今卻宣布市場租金僅有 79 折，根本是口惠而實不至。

林德宇指出，盧市長說 79 折是為了行銷，大家方便記，但是如果真要行銷，也可以是 58 折「我幫你」，或是 38 折「想幫你」，不管是行銷上或是實質協助上，效果都比 79 折好更多，盧市長根本就只是喊口號行銷，沒有拿出誠意在幫助攤商。

議員謝志忠說，推出政策事前評估預算與效益是最基本動作，然而中市推出 e79 紓困振興，經發局長竟回答不出夜市、市場租金減免，歲收影響多少，到底有沒有認真規劃？如果去年打五折歲收減少 4 千萬，今年試行七九折三個月，評估更可能不到 1 千萬，為何市府遲遲無法表達檢討空間？要求：市府必須加速檢討改善，租金減免提高補助，幫助攤商度過寒冬。

盧秀燕說，相關紓困減免都來自政府稅收，為避免排擠其他預算，包括醫療與重大建設等，因此需綜合考量審慎研議，由於年度預算都已編列完成，此次振興預算預計再追加

6

億多元，議員所提建議都會進一步討論。

經發局補充，紓困振興

e79

計畫中的市場部分，推出

5

月至

7

月使用費

(

租金

)79

折優惠；適用

42

處公市場、

10

處攤販集中區及

19

處委外經營市場

(

含停車場

)

，受惠人數約

5,700

位使用人，合計約減收

955