台塑化陳寶郎看未來展望　景氣不確定、經營環境仍有挑戰

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陳寶郎表示，台塑化煉油部門2021年平均日煉量是38.7萬桶，年增3.5%，主要還是上半年亞洲國家受到疫情的影響，嚴格的管制行動影響油品需求，使得上半年日平均煉量維持在33.7萬桶，到了下半年隨著西方國家的解封，陸續帶動油品需求回溫，加上煉油廠重油加氫脫硫第二套修復完成，開始拉升煉量，提高產量。
在油品銷售方面，隨著解封後帶動油品需求成長，2021年汽柴油的外銷量分別比前一年增加了57%及6%；至於國內則是受疫情升三級影響，民眾通勤、外出需求減少，導致油品內銷量上半年略有下滑，但整年市佔率仍較前一年成長了1.3%。
在石化原料方面，2021年上半年因美國冰風暴導致石化廠停產，失衡的市場供需帶動石化產品價格維持高檔，下半年在輕油成本持續上揚及新產能陸續投產等因素影響下，獲利空間受到影響。但整體獲利表現仍較2020年明顯改善。
陳寶郎指出，另外，這幾年因應數位科技的發展，公司內部也積極推動數位轉型來提升工廠效率，像是煉油廠目前規劃導入生產管理數位平台、重要轉機異常預警、製程巡檢紀錄數位化、電子交接紀錄簿等技術，朝智慧生產、智慧保養、工安管理及操作優化四大面向邁進。
在工安環保上，透過AI技術除了降低工安事故的發生，努力實現零災害的目標外，同時在降低能耗以及提高效率上也有所成效；在去年共完成了210件改善案，共計每小時節電4,232度，全年溫室氣體減排17.35萬噸，此外，為了達成資源循環利用並確保廠區水源充足，公司也已著手興建日產能10萬噸的海水淡化廠，預計完工後可有效降低區內的用水壓力。
展望未來，陳寶郎表示，今年以來，受到通膨、升息、烏俄戰爭、中國封城等事件影響，景氣走勢恐怕還是難以斷言會往哪個方向發展；目前公司的油品煉製利差還算不錯，但是為了配合國內油氣緩漲的政策，使得油品獲利成長受限。
在石化產品的部分，近期中國封城擴大及延長，限制石化終端需求及物流，整體石化下游需求疲弱，造成石化基本原料價格無法反應原料成本的漲幅，目前輕裂廠是維持降量運轉的，所以整體而言，經營環境充滿挑戰，公司也會謹慎因應。