「兒童疫苗大型接種站」再增一站！指揮中心：連假不休息
全台兒童疫苗已開始施打，指揮中心協助地方政府於6月1日起設置5-11歲兒童疫苗大型接種站，分別於臺北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、臺中自然科學博物館、臺南市立圖書總館、高雄展覽館等地設置，今天（31日）桃園市也宣布，在陸軍專科學校新增一處接種站，總計有7個地點可供施打，指揮官陳時中也表示，接下來幾天都是端午連假，但接種站不會休息，呼籲民眾可以先上網預約。
王必勝表示，現階段家長有2種選擇，除了可以依照各縣市原訂計畫，排程接種疫苗外，也可以到大型接種站接種，另外各醫院都希望民眾能先上網預約，減少排隊時間。
指揮中心說明，目前各縣市亦積極推動兒童疫苗接種作業，安排合約醫療院所或校園集中提供接種，對於滿5至11歲兒童，家長及兒童可依意願選擇接種，若於大型接種站或合約醫療院所接種，請家長(監護人或關係人)陪同前往接種，於現場簽署接種評估及意願書，並經醫師評估後接種。另若曾為確診個案，須於確診康復3個月後才能接種疫苗。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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