亞東醫院高薪徵康復者照顧確診者 專家：風險很大多斟酌
亞東醫院近期徵求新冠肺炎專責病房工作人員，負責照顧確診病患的生活起居，但條件特別要求要年滿65歲以下、已施打過3劑疫苗且「曾經卻診過已解隔者」，每天工作12小時日薪7500元，換算下來時薪高達625元。由於薪資水準相當高，消息一出反應熱烈，馬上就招募滿員，但這樣的工作真的沒有風險嗎？台灣兒童感染症醫學會理事長、馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌指出，雖然打滿3劑疫苗的確診康復者，身體的抗體相對來說會比較高，「但醫院工作風險，絕對不是只有面對Covid-19病毒的威脅，還有更多的感染物質及風險存在，而且心理壓力不容小覷，有興趣的民眾真的要斟酌再說！」
邱南昌指出，這波疫情從四月份開始一路延燒，即便現在稍微緩和一些，但對很多醫院來說人力真的很吃緊，很多醫療人員確診後，即便沒有症狀或症狀輕微，為了病患著想也是得從第一線退下來，這就會產生人力的空缺，導致醫院病床無法開出。亞東醫院的做法很可能只是短期的權宜之計，希望藉由這樣的人力補充，能夠提高第一線的醫療量能。
邱南昌說，這樣的工作性質，聽起來雖不是第一線醫療任務，比較屬於後勤支援，就像醫院的看護、雜工。但對於非醫療背景的人員，進入專責病房肯定是需要做好全面的防護與感染管控訓練才能上線，沒有想像中的容易。「確診康復者雖然身體抗體比起一般人更高，但隨著時間越長，不代表就不會再次感染！另一方面，醫院裡除了Covid-19病毒以外，其實有更多的感染物質與風險，不是不會感染新冠肺炎就可以無敵，這點絕對要有自覺！」
邱南昌強調，在醫院工作的人，除了體力上的負荷以外，更需要注意的是工作讓的小細節，畢竟一個不注意就可能造成自己、甚至是病患的風險，所以各醫院在招募人力上還是有各自的考量，而有興趣的民眾，一定務必要斟酌自身的能力與狀況再說。
中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、衞福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬說，國內目前還沒有針對確診康復者對於免疫力的研究，但根據國外文獻研究，確實在打滿3劑疫苗後的確診者，抗體防護效力較久。亞東醫院可能是基於這點才會招募康復者，理論上確實可行，但實際上各醫院還是會有不同的考量，是否會跟進還有待專業評估。
黃高彬建議，確診康復者雖然抗體較強、短期內比較不容易再次感染，但如果在日常中要照顧其他染疫的家人，還是要記得配戴好一般外科口罩，確保自己與家人的安全。
曾擔任過醫院看護工的民眾劉小姐說，每個病患的需求都不一樣，醫院看護的工作幾乎得寸步不離守在病床前，可別小看餵食、翻身、換尿布這些活，真的非常耗體力，如果得一直穿著防護衣可能更累，加上專責病房的風險這麼高，「看起來待遇還算不錯，但就算1天1萬元我也不做！」