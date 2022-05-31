中市空氣換新？　議員提解柴油公車汰換電動

「市長換人、空氣換新？」民進黨市議員張耀中今 (31) 日在議會聯合質詢，提出解方給市長盧秀燕，要求市府極積配合交通部獎勵方案，將台中市現有 1345 輛柴油公車全面汰換為電動公車，等同興建 190 座文心公園，讓空氣換新立竿見影。

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台中市議會今進行市政總質詢，議員張耀中、謝志忠、王立任、黃守達、林德宇聯合質詢時表示，「市長換人空氣換新」是盧秀燕四年前主要政見，四年後成效何？市民見仁見智，張耀中說，他有一解方立竿見影，目前全市 1585 輛公車，其中 240 輛是電動公車，佔公車總數量比率為 14.92% ，六都僅次高雄，數量則是全國第一，成效不錯，但不要太驕傲，也不要自我感覺太良好，畢竟台中空污太嚴重。

張耀中指出，目前尚有 1345 輛是柴油公車，若能積極全面汰舊為電動公車，以一輛電動公車年減碳量約 12.51 公噸，換算一座文心公園年減碳量為 88.46 公噸， 1345 輛公車所能減少的減碳量，換算可達 190 座文心森林公園。

交通部推動在 2030 年達到市區公車全面電動化，提供縣市諸多補貼方案，最高金額可達一千萬元，他要求交通局積極協助公車業者爭取補助，同時也有市公車業者反映，充電樁設置不夠普及，造成無法便利充電困擾，交通局都該及早整體規劃。