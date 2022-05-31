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中市空氣換新？　議員提解柴油公車汰換電動

▲議員張耀中要求，市府極積配合交通部獎勵方案，將台中市現有1345輛柴油公車全面汰換為電動公車(圖／柳榮俊攝2022.5.31)
▲議員張耀中要求，市府極積配合交通部獎勵方案，將台中市現有1345輛柴油公車全面汰換為電動公車(圖／柳榮俊攝2022.5.31)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-31 15:08:54

「市長換人、空氣換新？」民進黨市議員張耀中今(31)日在議會聯合質詢，提出解方給市長盧秀燕，要求市府極積配合交通部獎勵方案，將台中市現有1345輛柴油公車全面汰換為電動公車，等同興建190座文心公園，讓空氣換新立竿見影。

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台中市議會今進行市政總質詢，議員張耀中、謝志忠、王立任、黃守達、林德宇聯合質詢時表示，「市長換人空氣換新」是盧秀燕四年前主要政見，四年後成效何？市民見仁見智，張耀中說，他有一解方立竿見影，目前全市1585輛公車，其中240輛是電動公車，佔公車總數量比率為14.92%，六都僅次高雄，數量則是全國第一，成效不錯，但不要太驕傲，也不要自我感覺太良好，畢竟台中空污太嚴重。


張耀中指出，目前尚有1345輛是柴油公車，若能積極全面汰舊為電動公車，以一輛電動公車年減碳量約12.51公噸，換算一座文心公園年減碳量為88.46公噸，1345輛公車所能減少的減碳量，換算可達190座文心森林公園。


交通部推動在2030年達到市區公車全面電動化，提供縣市諸多補貼方案，最高金額可達一千萬元，他要求交通局積極協助公車業者爭取補助，同時也有市公車業者反映，充電樁設置不夠普及，造成無法便利充電困擾，交通局都該及早整體規劃。


交通局長葉昭甫表示，市府政策積極配合交通部計畫，今年度電動公車汰換目標設定達290輛，預計至2030年可以全面電動化，交通局提出一千萬元的示範型補貼計畫，去年市府已積極協助公車業者已爭取到44輛，上月底也和業者繼續前往交通部爭取今年度示範計畫，可望再爭取數10輛。

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