巷仔內／勇鷹高教機取代AT-3　3大缺點要克服

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同年11月，民進黨立委蔡適應指出，勇鷹高教機的原型機降落進場速度高達142浬（約時速263公里），比現役AT-3教練機高出20浬，要求空軍擬定對策。漢翔的解決之道為量產型減輕1000磅（約453公斤）重量，漢翔表示，因為原型機上裝有不少感應裝備，減重1000磅之後落地速度應能降低，同時漢翔也修改機身設計、增強起落架強度，以降低學員在操作勇鷹機時的風險。
勇鷹機第二大缺點為後座視野不佳問題。一般雙座戰機為單座戰機所衍生，後座通常為武器操作官，因此不會優先考慮後座飛官的視野，但高教機後座成員通常為教官，在前座學員無法掌控飛機時，由後座教官接手操作，因此教練機後座視野要求比戰機重要。勇鷹機改良自經國號戰機，自然繼承後座視野不佳的缺點，改進方案是後座加裝4K螢幕，可供後座教官得知前座影像與數據，漢翔聲稱後座成員甚至可以操作落地降落科目。
勇鷹機的前身經國號為輕型防禦戰機，在美國限制發動機與機體搭載燃油少（約5500磅）狀況下，難以擺脫航程短的缺點，不帶副油箱航程僅130公里，加掛副油箱航程也只有1100公里，成為空軍三型主力戰機中航程最短者。
為了讓學員在空中能接受更多訓練科目，空軍要求勇鷹機能夠在空中飛行150分鐘作訓練。為了滿足空軍要求，漢翔在設計勇鷹機時，拆除經國號上原先安裝的M61火神機砲、2具發動機後燃器、航電系統，並將機身與機翼增厚，但是漢翔並未公布勇鷹機真正的燃油數據，是否能達到空軍巡航時數要求不得而知。
雖然勇鷹機繼承經國號戰機許多先天上的缺點，但是勇鷹機與經國號同樣能掛載對地攻擊武器，拆除了雷達與後燃器的勇鷹機雖無法執行空戰任務，但是仍能執行簡單的對地炸射任務，作為輕型攻擊機還算堪用，加上可以提供國內航太相關產業就業機會，所以做為汰換老舊教練機，勇鷹機雖不是最好，但也非最差的選擇。