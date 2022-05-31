秒搶！亞東醫徵「康復者顧確診者」 超高時薪1天7千5元
本土疫情持續延燒，今天（31日）也新增8萬多例確診，導致全台各地陸續傳出醫護人員不足的情形，對此，新北市亞東醫院近期開出徵才廣告，以時薪625元招募康復者來照顧確診者，消息一出，名額瞬間被搶光。
據了解，近期有網友將資訊發到臉書社團並指出，亞東醫院專責病房招募照護人員，不需要醫護背景，只要符合65歲以下、確診過已康復、打滿3劑疫苗的條件，就可以報名；另外工昨期間為即日起到7月底，工作內容是照顧確診病患起居，其中包括餵食、翻身、換尿布等，應徵者也不需有醫護背景，待遇一天為5000元（8小時）、7500元（12小時）。
貼文一出引起網友議論紛紛，並留下「好想去，不過沒確診過」、「沒確診過，不能應徵嗎」等語，但也有行動力較強的網友透露，看到消息就立刻打去醫院問了，空缺早就已經額滿了。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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