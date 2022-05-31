保護第一線神職人員　黃偵琳牽線企業捐贈快篩劑

國內COVID-19疫情自今天三月份開始便不斷攀升，今年累計確診案例已超過180萬例。高雄左營楠梓市議員候選人黃偵琳本身為基督教徒，認為在疫情嚴峻時期，民眾求助宗教慰藉需求也提高，神職人員也是第一線接觸民眾的單位，但卻少有人重視，為此黃偵琳特別向企業募集1600支快篩劑分送給左營楠梓15間教會以及地區清潔隊，於今（31）日進行受贈儀式。黃偵琳表示希望這些神職及清潔隊人員能夠保護自己，持續在疫情期間提供社會更多的關懷服務。
黃偵琳說，隨著疫苗覆蓋提升，第二劑已達81.6%，中央於四月提出「防疫新生活運動」，期待在疫情之下民眾能盡快恢復正常生活，並於日前提出快篩劑名制計畫，但計畫開始實行期間會有震盪期，造成日前快篩劑搶購的狀況，而剛好科風國際材料有限公司董事長顏煜峰熱心公益，特別購買1600支的快篩劑，希望能協助尋找有需要的單位。黃偵琳表示，自己身為教友，發現這兩年疫情期間，大家看到醫護人員、警消人員等其他第一線服務民眾所曝露的風險，卻鮮少有人看到透過宗教無私奉獻民眾的神職人員也是高風險族群，尤其在社會動盪期間，宗教所帶給民眾的撫慰需求更是提高。這一次捐贈的對象不只教會，另外還有左營清潔隊以及楠梓清潔隊，黃偵琳認為不管是神職人員或清潔人員，他們都高風險感染的族群，尤其清潔人員每天都必須要跟非常多的民眾接觸，過去自己也曾多次向企業募集酒精、口罩等防疫物資給清潔隊，故在這次特別牽線雙方進行捐贈，希望能帶給社會更多的幫助。
代表接受這次受贈的舊城教會牧師薛宇勝表示，舊城教會是偵琳的母會，偵琳一出生就在這邊受洗，其雙親也是在這邊結婚，教會看著偵琳一路長大，非常感謝偵琳看到了神職人員的需求並回饋給地方的教會。薛牧師說，這兩年因為疫情，尤其疫苗覆蓋率尚未普及時，為避免民眾群聚，宗教場所多次配合防疫而關閉，教會所收到教友奉獻的經費也減少，相較疫情前，經費減少了超過2-3成，但又要增加防疫相關設備（視訊會議系統、直播平台及酒精、口罩等防疫物資），且在這時刻，神職人員更須背負起安定人心的角色不能缺席，這一次的快篩劑捐助，共分配給左營楠梓區17間的教會，給予我們非常大的鼓勵。受贈後薛牧師並於最後進行禱告與感謝。
這一次發起善舉的科風國際材料有限公司董事長顏煜峰表示，自己其實是從事半導體產業，但因為日前看到快篩劑搶購的新聞，也看到自家員工家庭受到疫情影響，特別透過管道購買1600支的快篩劑，非常感謝偵琳居中牽線讓他們有機會做愛心，幫助到真正有需要的人。