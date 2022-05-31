不再偏好中國！創投將資金佈局轉移至東南亞

根據倫敦投資顧問公司Preqin，專注於東南亞和印度的創投基金已經籌到31億美元（約等同於930億元新台幣），逼近去年全年的35億美元（約等同1,050億元新台幣）。相較下，投資人對中國的興趣大減，中國的創投基金所籌到的資金，由2021年的272億美元（約等同於8,160億新台幣)劇降至21億美元(約等同於630億新台幣）。
新加坡Jungle Ventures聯合創辦人Amit Anand表示：「我們接觸過的投資人當中有50%正試圖離開中國，進行多元化投資。他們在那裡已經有相當的成功，但也注意到了逆風，因此想要投入更多資金到東南亞和印度。」Jungle Ventures最近為新基金籌到6億美元（約等同於180億新台幣），用於投資東南亞和印度新創事業。
創投基金募款對象從養老基金、大學校產基金到富豪大亨等。近年來由於東南亞和印度的新創公司快速成長，這兩個市場成為具吸引力的市場，去年有一連串重磅IPO案，包括印度食品外送服務公司Zomato，以及總部在新加坡的叫車和外送平台Grab。
中國則在去年發生政策急轉彎，北京禁止以營利為主的課後輔導，許多身為金主的外國創投公司出現巨額帳面損失。例如軟銀集團對線上教育服務「作業幫」的7億美元投資，到今年3月減記到剩1億美元。北京也對大型科技平台實施有關促進競爭和處理用戶數據的更嚴格規定，導致阿里巴巴和騰訊等大公司的股價大跌。最近又有足以動搖經濟，且進一步讓投資人感到緊張的疫情封控措施。
根據日經，一家日本資產管理公司的高階主管解釋，投資人開始感受到中國國家體制帶來的風險，想涉足亞洲時會多元化投資，將資本轉移到其他地區。不過專注於印度和東南亞的基金很快出現超額認額，原因也在於那裡的創投市場規模遠小於中國。