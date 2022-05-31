中和2歲染疫亡童父親求真相 國民黨團：制度不完善所致
中和2歲染疫亡的男童父親，昨（30）日要求中央與新北針對「消失的81分鐘」做出說明，還原送醫過程；國民黨新北市議會黨團指出，無論是中央或地方，對此案都調整當時的制度，每個人的生命都是寶貴，政府務必要竭盡所能，用更周全、及時的方式拯救每個生命。
國民黨團表示，全國第一個幼童併發腦幹腦炎重症死亡的案例，讓人深感難過和不捨，也牽動許多父母的心；雖然第一線的醫護、行政同仁及消防弟兄，都盡全力的在處理，但依當時的中央指引，送醫需要一定程序，後送所花時間較長，加上病程發展快，造成不幸案件發生，也促使後來中央修改確診者的就醫及警示症狀指引。
國民黨團說，指揮官陳時中曾指出「沒有延誤就醫」，但表態要加強行政的效率，新北市依當時未修改前中央規定的指引，制度的不完善，造成了這樣的憾事，因此後來中央修改規定，新北市也開設兒童就診的綠色通道，避免類似的事件再次發生；每個人的生命都是寶貴的，政府務必要竭盡所能，用更周全、及時的方式，拯救每一個生命。
針對恩恩的事件，衛福部長陳時中願意提供1922的通聯記錄，家屬則希望衛生局、醫院的部分也可提供通聯，新北市會願意提供通聯紀錄嗎？對此，新北市長侯友宜回應，家屬所提出來的相關問題，都會盡全力來協助，新北市政府會按照既有的相關規定，盡全力協助家屬他所要的相關資料。
※【NOWnews 今日新聞
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