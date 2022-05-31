COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

限5天！頂呱呱「 一斤雞＋地瓜薯條」220元　呱呱包49元

▲端午節別再用肉粽戰南北，頂呱呱回歸「一斤雞」優惠，連假6/1～6/5一次限時5天，秤重滿600克的經典原味炸雞，配上人氣地瓜薯條只要220元，還可以49元銅板加購價爽吃呱呱包或德式香腸。吃bb.q CHICKEN韓式炸雞贈送「炸物三選一」，一路吃到6月底。 （圖／頂呱呱提供）
▲端午節別再用肉粽戰南北，頂呱呱回歸「一斤雞」優惠，連假6/1～6/5一次限時5天，秤重滿600克的經典原味炸雞，配上人氣地瓜薯條只要220元，還可以49元銅板加購價爽吃呱呱包或德式香腸。吃bb.q CHICKEN韓式炸雞贈送「炸物三選一」，一路吃到6月底。 （圖／頂呱呱提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-31 15:59:34

端午節還忙著吃肉粽戰南北？速食業者頂呱呱回歸「一斤雞」優惠，連假6/1～6/5一次限時5天，秤重滿600克的經典原味炸雞「一斤雞」，配上人氣地瓜薯條只要220元，還可以49元銅板加購價爽吃呱呱包或德式香腸。bb.q CHICKEN韓式炸雞則限定平日消費「全炸雞系列」餐點贈送「炸物三選一」，一路吃到6月底。

我是廣告 請繼續往下閱讀
頂呱呱人氣「一斤雞」又回來了，秤重滿600克的經典原味炸雞，這次加上地瓜薯條一起吃只要220元，讓大家在被粽子轟炸時，可以換一換口味。吃膩了竹葉包糯米的粽子，還可以改吃雞皮包糯米的呱呱包。

▲雞皮包糯米的呱呱包，端午限時49元加購優惠。（圖／頂呱呱提供）
▲雞皮包糯米的呱呱包，端午限時49元加購優惠。（圖／頂呱呱提供）
同時，購買一斤雞還可以49元加購點心，無論是原價60元的呱呱包、原價55元的德式香腸、還是原價70元的35元指定飲品2杯，通通只要銅板價50元有找，（每人限購兩份，每人加購上限十組。每日每店限量販售，售完為止。限現場購買，恕不接受電話預訂。）；外送平台「一斤雞」則是售價286元也吃得到。

▲購買「一斤雞」活動組，還有49元加購呱呱包、德式香腸、2杯35元指定飲品等優惠。（圖／頂呱呱提供）
▲購買「一斤雞」活動組，還有49元加購呱呱包、德式香腸、2杯35元指定飲品等優惠。（圖／頂呱呱提供）
bb.q CHICKEN韓式炸雞推出平日限定加碼優惠，即日起至6/30，平日於指定門市內用或外帶，消費「全炸雞系列」餐點，（包括：半半炸雞／雙味全雞／去骨炸雞／雞翅／雞腿／套餐），贈送「炸物三選一」一份（炸薯條／甜心QQ球／炸地瓜薯條，三選一，原價88元）。

▲bb.q CHICKEN「端午好食雞」套餐期間限定優惠。（圖／全家國際餐飲提供）
▲bb.q CHICKEN「端午好食雞」套餐期間限定優惠。（圖／全家國際餐飲提供）

乾拌麵霸主是誰？銷魂麵舖排第三　「冠軍」吃過很難變心

手搖飲優惠指南！可不可熟成紅茶「冰鳳春芽」外送買1送1

肯德基報5碼！百元吃爆「救世主套餐」　網：我好興奮啊

LINE免費貼圖「端午隱藏版」！爆可愛6組必收：洗版專用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀