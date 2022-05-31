限5天！頂呱呱「 一斤雞＋地瓜薯條」220元 呱呱包49元
端午節還忙著吃肉粽戰南北？速食業者頂呱呱回歸「一斤雞」優惠，連假6/1～6/5一次限時5天，秤重滿600克的經典原味炸雞「一斤雞」，配上人氣地瓜薯條只要220元，還可以49元銅板加購價爽吃呱呱包或德式香腸。bb.q CHICKEN韓式炸雞則限定平日消費「全炸雞系列」餐點贈送「炸物三選一」，一路吃到6月底。
頂呱呱人氣「一斤雞」又回來了，秤重滿600克的經典原味炸雞，這次加上地瓜薯條一起吃只要220元，讓大家在被粽子轟炸時，可以換一換口味。吃膩了竹葉包糯米的粽子，還可以改吃雞皮包糯米的呱呱包。
同時，購買一斤雞還可以49元加購點心，無論是原價60元的呱呱包、原價55元的德式香腸、還是原價70元的35元指定飲品2杯，通通只要銅板價50元有找，（每人限購兩份，每人加購上限十組。每日每店限量販售，售完為止。限現場購買，恕不接受電話預訂。）；外送平台「一斤雞」則是售價286元也吃得到。
bb.q CHICKEN韓式炸雞推出平日限定加碼優惠，即日起至6/30，平日於指定門市內用或外帶，消費「全炸雞系列」餐點，（包括：半半炸雞／雙味全雞／去骨炸雞／雞翅／雞腿／套餐），贈送「炸物三選一」一份（炸薯條／甜心QQ球／炸地瓜薯條，三選一，原價88元）。