COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台中薪資六都都最低　議員：低於全國平均

▲議員周永鴻質詢指出，台中市每月勞退提繳工資平均35404元位居六都最後一名，要求市長盧秀燕對產業發展應積極的作為(圖／柳榮俊攝2022.5.31)
▲議員周永鴻質詢指出，台中市每月勞退提繳工資平均35404元位居六都最後一名，要求市長盧秀燕對產業發展應積極的作為(圖／柳榮俊攝2022.5.31)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-31 15:27:50

台中市議員周永鴻今(31)日在議會質詢指出，台中市110年度每月勞退提繳工資平均35404元位居六都最後一名也低於全國平均，近3年成長率6.64%也比前市長林佳龍執政時期的8.38%退步不少。他要求市長盧秀燕對台中市的產業發展應有更積極的作為。盧秀燕說，台中將持續透過招商引資振興經濟，市府會繼續努力。

我是廣告 請繼續往下閱讀

周永鴻說，根據勞動部資料111年台中市平均每月勞退提繳工資35404元六都最低，111年的近3年薪資成長率6.64%全國第8，但林佳龍執政時107年近3年薪資成長率8.38%全國第3


周永鴻說，盧秀燕日前在議會備詢時說因為許多公司總部沒有設在台中，讓薪資計算方式對台中市不利。但其實有許多中小企業總部設在台中，而且反觀高雄市有許多國營企業總部也設在台北，平均薪資37367元及近3年薪資成長率7.4%都優於台中。


周永鴻認為，盧秀燕執政三年多來對產業、對招商沒有積極作為，讓薪資成長率不進反退，希望市府能少做秀多做實事，改善台中市民的薪資狀況。


中市府表示，依據勞動部勞工保險局統計資料顯示，台中市109年勞退新制平均提繳工資為34,098元；台中市的勞工退休金平均提繳工資在近幾年，已從10329,346元上升至10934,098元，漲幅達16.19%，六都漲幅最大；另依主計處資料，109年台中市每戶每年可支配所得為1,082,645元，為六都第4高。



薪資調整部分，經發局指出，員工的薪資結構分為本薪和外加兩種，台灣一般本薪都報不高。全台薪資所得最好為新竹縣市及台北市，台中市吸引許多高科技公司、商業及服務業投資，但其總部大多在台北、新竹，薪資都報到總公司；台中將努力轉型，如台北和新竹縣市以總部和金融科技業來調整薪資結構。

中市空氣換新？　議員提解柴油公車汰換電動

中市紓困振興e79　議員批沒有誠意幫助

讀者投書-挺過暴雨考驗 中市水利韌性城市成形

中捷運南屯站遇大雨就噴湧　議員批施工不周

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀