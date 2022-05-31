台中薪資六都都最低　議員：低於全國平均

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周永鴻說，根據勞動部資料111年台中市平均每月勞退提繳工資35404元六都最低，111年的近3年薪資成長率6.64%全國第8，但林佳龍執政時107年近3年薪資成長率8.38%全國第3。
周永鴻說，盧秀燕日前在議會備詢時說因為許多公司總部沒有設在台中，讓薪資計算方式對台中市不利。但其實有許多中小企業總部設在台中，而且反觀高雄市有許多國營企業總部也設在台北，平均薪資37367元及近3年薪資成長率7.4%都優於台中。
周永鴻認為，盧秀燕執政三年多來對產業、對招商沒有積極作為，讓薪資成長率不進反退，希望市府能少做秀多做實事，改善台中市民的薪資狀況。
中市府表示，依據勞動部勞工保險局統計資料顯示，台中市109年勞退新制平均提繳工資為3萬4,098元；台中市的勞工退休金平均提繳工資在近幾年，已從103年2萬9,346元上升至109年3萬4,098元，漲幅達16.19%，六都漲幅最大；另依主計處資料，109年台中市每戶每年可支配所得為1,08萬2,645元，為六都第4高。
薪資調整部分，經發局指出，員工的薪資結構分為本薪和外加兩種，台灣一般本薪都報不高。全台薪資所得最好為新竹縣市及台北市，台中市吸引許多高科技公司、商業及服務業投資，但其總部大多在台北、新竹，薪資都報到總公司；台中將努力轉型，如台北和新竹縣市以總部和金融科技業來調整薪資結構。