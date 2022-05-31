台中薪資六都都最低　議員：低於全國平均

台中市議員周永鴻今 (31) 日在議會質詢指出，台中市 110 年度每月勞退提繳工資平均 35404 元位居六都最後一名也低於全國平均，近 3 年成長率 6.64% 也比前市長林佳龍執政時期的 8.38% 退步不少。他要求市長盧秀燕對台中市的產業發展應有更積極的作為。 盧秀燕說，台中將持續透過招商引資振興經濟，市府會繼續努力。

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周永鴻說，根據勞動部資料 111 年台中市平均每月勞退提繳工資 35404 元六都最低， 111 年的近 3 年薪資成長率 6.64% 全國第 8 ，但林佳龍執政時 107 年近 3 年薪資成長率 8.38% 全國第 3 。

周永鴻說，盧秀燕日前在議會備詢時說因為許多公司總部沒有設在台中，讓薪資計算方式對台中市不利。但其實有許多中小企業總部設在台中，而且反觀高雄市有許多國營企業總部也設在台北，平均薪資 37367 元及近 3 年薪資成長率 7.4% 都優於台中。

周永鴻認為，盧秀燕執政三年多來對產業、對招商沒有積極作為，讓薪資成長率不進反退，希望市府能少做秀多做實事，改善台中市民的薪資狀況。

中市府表示，依據勞動部勞工保險局統計資料顯示，台中市 109 年勞退新制平均提繳工資為 3 萬 4,098 元；台中市的勞工退休金平均提繳工資在近幾年，已從 103 年 2 萬 9,346 元上升至 109 年 3 萬 4,098 元，漲幅達 16.19% ，六都漲幅最大；另依主計處資料， 109 年台中市每戶每年可支配所得為 1,08 萬 2,645 元，為六都第 4 高。