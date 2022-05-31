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迎百年校慶！台師大美術館辦展　匯聚校友力作　

▲台師大百年校慶校友美術創作邀請展今（31）日於台師大美術館重磅登場，將展至7月16日止。（圖／台師大提供）
▲台師大百年校慶校友美術創作邀請展今（31）日於台師大美術館重磅登場，將展至7月16日止。（圖／台師大提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-31 15:42:06

今年適逢國立台灣師範大學百年校慶，台師大特邀百位校友共襄盛舉，以1人提供1件作品的盛大規模，參與《百年傳承．世紀典範—師大百年校慶校友美術創作邀請展》，今（31）日起於台師大美術館展出，展至7月16日止，盼透過藝術創作同賀母校百歲華誕。

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台師大自「台灣總督府台北高等學校」時代，即有現代美術教育的啟蒙；1946年改為「台灣省立師範學院」後，成立勞作圖畫專修科，為台師大美術系前身；1949年再改制為藝術系，1967年才升格為台灣師範大學美術系。

台師大表示，該校對美術教育的投入，百年來影響無數莘莘學子，因而在台灣藝術史上具有承先啟後的重要地位。《百年傳承．世紀典範—師大百年校慶校友美術創作邀請展》以參展校友畢業級別分為5個展區，除了以時間軸呈現台師大美術系的進程與台灣美術環境的發展，展出作品亦皆為藝術家揮灑個人風格的精采之作。

本次參展校友除專職創作的藝術家，亦有許多啟迪後進的美術教師、任教於國內外大專院校的教授學者、擔任相關機構的公私部門主管，與肩負藝術行政與管理之職者，校友們在各領域貢獻一己所長，同時不忘對創作的初心與熱情。

43級畢業校友陳銀輝曾任教於台師大、台藝大美術系，本次參展作品《土樓印象》完成於2002年，是畫家退休後進入創作思辨期所繪之作，以看向土樓內部的角度來描繪，將土樓格狀的造型解構重建，並以黑、紅、白、黃4色為主色，用色大膽，並絕妙地掌握住土樓自身的歷史氛圍；48級畢業校友、前台師大藝術學院院長梁秀中的作品《緬懷》，以一位泰雅族婦人為主角，利用筆墨將人物憂思的神情展現出來，也著重呈現泰雅族的紋面、服飾傳統。

另外，台師大美術館也舉辦「校友傳心藝．百年藝文心」，展出99年校慶至今，校友們為母校慶生創作的藝術與設計作品；「轉藝—教育部前瞻顯示科技導入藝術場域建置與推廣計畫實驗基地」則展出美術館籌備處、科技與工程學院、藝術學院的合作成果，師生團隊以新媒體科技轉譯台師大典藏的藝術作品。

台師大指出，本次展覽，展期自5月31日至7月16日止，每週二至週六上午10點至下午5點免費開放民眾參觀，也受理5人以上團體預約導覽。相關展覽與教育活動訊息，可查詢台師大美術館臉書專頁

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