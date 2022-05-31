迎百年校慶！台師大美術館辦展　匯聚校友力作　

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台師大表示，該校對美術教育的投入，百年來影響無數莘莘學子，因而在台灣藝術史上具有承先啟後的重要地位。《百年傳承．世紀典範—師大百年校慶校友美術創作邀請展》以參展校友畢業級別分為5個展區，除了以時間軸呈現台師大美術系的進程與台灣美術環境的發展，展出作品亦皆為藝術家揮灑個人風格的精采之作。
本次參展校友除專職創作的藝術家，亦有許多啟迪後進的美術教師、任教於國內外大專院校的教授學者、擔任相關機構的公私部門主管，與肩負藝術行政與管理之職者，校友們在各領域貢獻一己所長，同時不忘對創作的初心與熱情。
43級畢業校友陳銀輝曾任教於台師大、台藝大美術系，本次參展作品《土樓印象》完成於2002年，是畫家退休後進入創作思辨期所繪之作，以看向土樓內部的角度來描繪，將土樓格狀的造型解構重建，並以黑、紅、白、黃4色為主色，用色大膽，並絕妙地掌握住土樓自身的歷史氛圍；48級畢業校友、前台師大藝術學院院長梁秀中的作品《緬懷》，以一位泰雅族婦人為主角，利用筆墨將人物憂思的神情展現出來，也著重呈現泰雅族的紋面、服飾傳統。
另外，台師大美術館也舉辦「校友傳心藝．百年藝文心」，展出99年校慶至今，校友們為母校慶生創作的藝術與設計作品；「轉藝—教育部前瞻顯示科技導入藝術場域建置與推廣計畫實驗基地」則展出美術館籌備處、科技與工程學院、藝術學院的合作成果，師生團隊以新媒體科技轉譯台師大典藏的藝術作品。
台師大指出，本次展覽，展期自5月31日至7月16日止，每週二至週六上午10點至下午5點免費開放民眾參觀，也受理5人以上團體預約導覽。相關展覽與教育活動訊息，可查詢台師大美術館臉書專頁。