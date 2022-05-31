懷孕移工權益沒保障！專家：政府提供資源不足

我國監察院監察委員王幼玲、王美玉在本月初糾正勞動部關於懷孕移工議題，再次引起社會各界的討論。長期以來，來台的女性移工懷孕的權益未被保障，許多女性移工在懷孕期被雇主以未通過考核終止聘雇、不續聘，更有女移工因為懷孕卻遭男友通報移民署查緝的案例，足見政府配套措施不夠完善。桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華接受四方報專訪時便指出，絕大多數家事移工都是在適孕年齡，然而移工一旦懷孕，大部分雇主都不願意讓懷孕移工繼續工作，而政府也沒有從中介入或提供協助，讓懷孕移工及其小孩毫無保障。
黃姿華說，「其實沒有人想當壞人，雇主僱用移工也是希望能有人照料被照顧人，大多數的被照顧人可能都需要人攙扶或抱，家庭看護移工一旦懷孕或帶著小孩，對雇主家庭來說也是難題。然而政府在面對移工懷孕的後續議題時，沒有落實法令保障移工人權，卻是一大問題。」根據統計，2018年至2021年共有1萬5648名女移工領取生育補助，1萬3300人已返國，有8010人是在終止聘僱契約下離境。監察委員王美玉實際訪談18名女移工，發現多數移工懷孕後就被刁難，要求解約回國，甚至遭到不公平待遇、不能調整工作、搬運重物導致出血、加班到晚上，有因此無法產檢，最後在公司宿舍、朋友處生下孩子。
「實際接觸的懷孕移工個案中，有一位產下小孩的女性移工，她的越南籍男友為了負擔起她離職後的經濟開銷，不得以當無證移工，也就是黑工。為了支付女友的醫療費用，他想向老闆預支薪水，沒想到在發薪水當天，來找他的卻是警察。這名帶著小孩的女性移工頓時失去經濟來源，小孩也不知道該怎麼辦，最後只好尋求民間非營利組織的協助。」
民間非營利組織協助懷孕移工去地方政府社會局尋求協助，但卻面臨到政府根本沒有專職單位處理配套措施。在接觸一個懷孕移工個案時，社會局訪查移工狀況後，也沒有提出托嬰照顧或補助的方法，只說會去幫忙說服雇主讓該名移工帶小孩去他家工作，行程雇主為難、移工也求助無門的局面。
甚至，台灣政府的《就業服務法》明定移工不得轉換雇主，迫使移工忍受不合適的勞雇關係，失去作為勞工最基本的選擇工作的自由——移工成為雇主的附屬品。就算證明了雇主違法，若雇主仍不同意轉換，移工就得面對將近半年的失業，變相懲罰提出問題的移工。TIWA國際勞工協會在近期發出聲明，便指出政府的法律並未落實執行，導致沒有政治權利的移工，始終入不了掌權者與立法者關注的視野，沒有辦法轉換工作、保障自身權益或是申請基本育嬰假的權利，長期以來從未被平等對待。