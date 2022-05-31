懷孕移工「養育」難題無解　導致棄嬰、兒虐案頻傳

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去年底才有菲律賓籍移工在桃園市龜山區宿舍產下女嬰後，用毛巾包裹遺棄在中華路騎樓的案件，該名女嬰目前安置在桃園市家防中心安置，健康狀況良好。
黃姿華指出，政府只在移工「犯下遺棄罪」或是出事後才介入處理，難道不是在另類的逼人犯罪嗎？如果能在事發前便提供更多的求助管道和資源，或許便能預防憾事發生。
目前有在受理懷孕移工和移工小孩的台灣民間組織中，經驗豐富的當屬關愛之家，原先是出於幫助「愛滋病小孩」的成立初衷，不過創辦人楊婕妤坦言，近幾年的愛滋病患變少，前來尋求協助地「外籍移工寶寶」卻變多，小小一間三層樓公寓，已收容近100多名有著天使臉孔的小孩們。「因為不能把小孩放在僱主家照顧或帶在身邊，龐大的經濟壓力也迫使這些女性移工無法馬上帶孩子回國，就暫時安置在關愛之家，但數量不斷在上升中。」
然而關愛之家是NGO組織，而非政府合法育幼院，沒領政府半毛補助，全靠各界捐款支付兒童尿布、奶粉，還要帶小孩打預防針、看醫生，甚至供小朋友上幼稚園受學前教育，龐大的經濟壓力難以維持，最終仍是需要政府介入。
我國在台移工數受到疫情影響微減，不過去年底仍有66.9萬人，其中女性超過5成，且8成介於25歲至44歲育齡階段。黃姿華便認為，政府和社會不應只把移工視為「工」，而是要把他們當成「人」對待。「台灣對移工的要求普遍來說都希望『單身赴任』，但站在人權關懷的角度上，要介於適婚年齡的人類放棄成家或生養小孩的基本人權，未免太殘忍和不近人情。希望能從源頭上去改變想法，把移工視為『人』，提供他們應有的協助和管道，而不是只把他們當作物件，任意使用和拋棄，不去管衍生出的後續問題，直到出現社會案件才又全部推給移工，造成歧視和成見加深，這是非常不好的惡性循環。」