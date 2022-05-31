中途之家是天堂！人類被奶貓群「掛滿全身」：選不出來啦

小貓們就兩個字，可愛！動物幼年時期都非常惹人憐，身形嬌小外又活力四射，對著好奇的東西不停進攻，日本這位網友就前往中途之家看小貓，不料就成為眾奶貓的「攻擊」對象，五隻小貓全部都往他身上爬去，這情形讓他開心地直呼：「這在天堂啊！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲推主家本身就養有兩隻貓咪。（圖／Twitter：totomaru_hanmi）▲愛吸手指的銀虎斑公貓Totomaru。（圖／Twitter：totomaru_hanmi）▲近期都戴著花花環的三花母貓Hanmi。（圖／Twitter：totomaru_hanmi）推主非常愛貓，家中的銀虎斑「Totomaru（ととまる）」和三花貓「Hanmi（はんみ）」都是他領養回來的，近期似乎想再迎接一隻新貓回來，於是動身去中途之家參觀，沒想到小貓們熱情異常，一看到推主就全部都跑到身上，有些乖乖地躺在大腿，有些則抓著衣服想「登頂」，這情形讓熱愛貓咪的推主相當開心，直呼：「這是在天堂吧！」▲數數看推主腿上到底有幾隻貓？（圖／Twitter：totomaru_hanmi）▲小貓呆呆地看著推主。（圖／Twitter：totomaru_hanmi）▲下一秒，啃！（圖／Twitter：totomaru_hanmi）五隻可愛的活力寶寶吸引了眾人的目光，回覆：「好多可愛的小傢伙」、「貓貓群給你滿滿能量」、「希望這些孩子都有個美好的未來」、「老實說這樣很痛XD」。（編輯：李惠婷）貓咖今日不營業！霸道喵客人「堅持光顧」 門口全塞滿貓貓在食物前做「神奇動作」！直盯飼主：這暗示你懂吧？貓咪用兩腳走路！「背拱如山」像咕嚕 主人笑：牠常這樣女孩被小貓認成媽！「吸脣撒嬌」畫面溫馨 網友反曝隱憂