高市捷運局標售鼓山區土地 距輕軌C21-C24站約5分鐘
高市捷運局公開標售鼓山區內惟段一小段1201、1201-1地號面積約259.5坪市有地，於今（31）日完成開標，共計一家廠商投標，決標金額為新台幣1億5,058萬8,999元，溢價率為22.74％。
捷運局長吳義隆表示，該基地周遭生活機能完整，公共設施有鼓山圖書館、美術館外，日常採買亦有國泰市場、內惟黃昏市場、全聯、超商等量販店，醫療資源方面則有聯合醫院及正大醫院，開發效能已趨成熟；於交通機能方面，除車程約3分鐘可至臺鐵內惟車站外，目前高雄環狀輕軌C17-C20站已於110年12月16日通車，興建中的C21-C24站正式跨入美術館路段，往博愛路與大順路口前進，預計今年完工通車，與基地間車程約為5分鐘，未來此區域榮景可期，因此捷運局順應良機，推出位於高雄捷運環狀輕軌C21-C24站周邊住宅區(鼓山區內惟段一小段)標售基地(面積858平方公尺，約259.5坪），透過標售方式推動市有土地開發。
捷運局表示，除積極推動捷運土地開發(聯合開發)開創新興財源，對於無法辦理聯合開發之市有土地，亦採取出租、標售等多元方式推動市有土地開發，除可吸引民間資金投入、活絡地方經濟外，並挹注各項捷運建設工程經費及降低大眾捷運系統土地開發基金債務及利息負擔。