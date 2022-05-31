天氣熱快篩到底要不要放冰箱？專家解答：冰過得這樣用
快篩是防疫期間相當重要的防疫用品，民眾家裡也會存放以備不時之需，但最近時序逐漸進入夏天，天氣突然下雨，一下又高溫達攝氏36度，民眾擔心不穩定的氣候會影響快篩品質，有人發問是不是要把備用快篩放到冰箱冷藏？台灣藥品行銷暨管理協會發言人、也是執業藥師沈采穎表示：「冰箱功能正常下，快篩放進去是沒有問題，比較擔心的是，冰箱功能異常，就會影響快篩的品質，原則上還是建議放在室內陰涼處就好。」
沈采穎指出，溫度過高的確會影響試劑的準確度，像是夏天放在車上曝曬是一定會有問題，但以台灣現在的氣候來看，基本上快篩還是以「不冰」為原則。「目前只有亞培是有說明可以冷藏，其他像是羅氏雖然私下有研究，在攝氏50度以下都還不會影響品質，但需要有更多數據和證明。至於福爾則沒有特別說明。」
沈采穎強調：「原則上冰箱功能正常下，快篩放進去是沒有問題，比較擔心的是，冰箱功能異常，導致過冷結霜等狀況，就會影響到快篩的品質。」冷藏過後的快篩，當要拿出來使用時，必須等待20~30分鐘回溫後才能進行篩檢，避免影響檢測結果。
沈采穎建議，家裡快篩應該放置在室內陰涼的通風處，且不宜照射到太陽，即便放置在櫃子內也要特別注意櫃子是否會被太陽直接照射，導致櫃子內溫度變化。最好不要大量囤貨，每人安全庫存量建議大約3劑即可。