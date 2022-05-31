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巷仔內／黑戶寶寶成求助無門的人球　懷孕移工心酸誰人知

▲（圖／關愛之家）
▲（圖／關愛之家）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-31 18:15:002022-05-31 18:29:02

近幾年我國接獲通報的非法移工黑戶寶寶人數逐漸增加，推估實際的黑戶寶寶人數逼近2萬人。由於擔憂行蹤曝光可能被遣返回國，導致不少非法移工帶著黑寶寶四處逃亡，只能過一天算一天，導致悲劇時有所聞，已成為急待解決的人權問題。而懷孕移工議題在近期因監察院監察委員王幼玲、王美玉在本月初糾正勞動部而再度浮上檯面，民間非營利機構批評政府空有法規卻沒有實際落實。

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政府和社會不應只把移工視為「工」，而是要把他們當成「人」對待。台灣對移工的要求普遍來說都希望『單身赴任』，但站在人權關懷的角度上，要介於適婚年齡的人類放棄成家或生養小孩的基本人權，未免太殘忍和不近人情。

應從源頭上去改變想法，把移工視為『人』，提供他們應有的協助和管道，而不是只把他們當作物件，任意使用和拋棄，不去管衍生出的後續問題，直到出現社會案件才又全部推給移工，造成歧視和成見加深。

政府雖然在2015年全面取消對女移工的妊娠檢查，也明文規定禁止雇主以女移工懷孕為由單方面終止聘僱契約，勞動部也有解約驗證機制。但調查卻發現，實務上仍有這些情況，導致女移工隱忍懷孕消息而未做產檢，甚至出現棄養的社會案件。

TIWA國際勞工協會在近日發出聲明，指出對移工來說為惡法的《就業服務法》已推行三十年，同樣作為勞工，移工被限定只能簽訂「定期契約」，注定只能「非典型聘僱」；同樣作為移工，「白領移工」沒有工作年限，且工作及生活的權利有較好的保障（如家人團聚權），而「藍領移工」的工作年限從一開始的兩年到現在的十二年、十四年，始終只能作為必須離去的、為雇主備置的、免洗的「客工」。

TIWA國際勞工協會指出，三十年來，政府提供給移工的法令資訊付之闕如，連《就業服務法》、《勞動基準法》等等最基本的法律，長期都沒有多語版本，近幾年才在移工團體抗議下姍姍來遲。而每一次移工政策法令的修改，台灣政府從來不會有多語草案的公告，更遑論直接徵詢移工的意見。移工不只是終將離開的「客」，連待在台灣的這麼長一段時間，也始終被擺在次等地位。

若能從根本源頭去改善觀念，在懷孕移工需要時即時給予協助，例如寄養服務、生育津貼或是完善的育嬰假規劃，或許能遏止眾多憾事陸續發生。如果只把移工視為「補充性勞動力」，而非「活生生的人」，歧視和悲劇只會持續出現，人權進步將宛如原地踏步。

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