會見蘇貞昌　達克沃絲：美國不是大哥、是台灣對等的朋友

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蘇貞昌說，達克沃絲一直是台灣的好朋友，過去30年在軍隊、戰場、政府表現出為人生奮鬥 、捍衛民主自由的精神，不但深植美國人民心中，也一直讓台灣人民深感佩服。
蘇貞昌表示，面對疫情，台灣不但成功防禦，也創造最好經濟成長，台灣和美國互為重要貿易夥伴，如何在經濟方面彼此互利互惠也非常重要。他說，深知達克沃絲在此方面做很多努力，台灣深深感謝，希望今天會面後，台美相關經貿可以互助互惠，有更多成就、成功，也預祝參議員來訪能成功、豐碩成果。
達克沃絲則說，此次來訪希望強化台美兩國夥伴關係，有鑒於烏俄戰爭情勢，也要傳達更明確訊息，美國會與台灣站在一起，不會讓台灣孤軍奮戰，這如同去年捐贈疫苗所說，要確保台美兩國能夠繼續合作，未來都能繼續這樣下去。
她說，美國與台灣關係並不是老大哥與小老弟的關係，而是對等的朋友關係，例如疫情讓美國半導體晶片短缺幾乎要停工時，台灣增加半導體晶片產量，讓美國工廠繼續運作，鞏固美國數十萬計的工作機會，也展現台美間平等友好關係。
達克沃絲表示，在去年她也和德州共和黨參議員一起推動法案要增強台灣國防，今年也推動強化台灣安全法案，也是跨黨派支持法案，目前有3個共和黨員與很多議員連署支持，美國對台灣安全會繼續支持下去，而且是跨黨派的支持。
達克沃絲表示，今天討論不只是國民兵等議題，也可以討論經濟合作，尤其印太經濟架構持續推展，希望未來可以直接互動簽署協議，打造兩國互惠互利關係，國防不只是軍事，經濟也是國防不可或缺一部分。