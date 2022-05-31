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會見蘇貞昌　達克沃絲：美國不是大哥、是台灣對等的朋友

▲美國參議員達克沃絲表示，美國與台灣關係並不是老大哥與小老弟的關係，而是對等的朋友關係。（圖／行政院提供）
▲美國參議員達克沃絲表示，美國與台灣關係並不是老大哥與小老弟的關係，而是對等的朋友關係。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-31 16:12:172022-05-31 16:16:43

繼去年6月後，美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）昨日晚間再度率團抵台，預計在台停留訪問至6月1日。行政院長蘇貞昌今（31）日下午接見達克沃絲，他表示，台灣和美國互為重要貿易夥伴，如何在經濟方面彼此互利互惠非常重要，希望台美關係有更多成就；達克沃絲則說，美國與台灣關係並不是老大哥與小老弟的關係，而是對等的朋友關係，印太經濟架構持續推展，希望未來可以直接互動簽署協議，打造兩國互惠互利關係，國防不只是軍事，經濟也是國防不可或缺一部分。

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蘇貞昌表示，去年差不多這時間，達克沃絲一群人搭機到台灣，表示美國將贈送疫苗給台灣，當時台灣疫情嚴峻，美國的及時雨給台灣有效的幫忙，台灣人民深記在心，特別在此表示感謝與歡迎。

蘇貞昌說，達克沃絲一直是台灣的好朋友，過去30年在軍隊、戰場、政府表現出為人生奮鬥 、捍衛民主自由的精神，不但深植美國人民心中，也一直讓台灣人民深感佩服。

蘇貞昌表示，面對疫情，台灣不但成功防禦，也創造最好經濟成長，台灣和美國互為重要貿易夥伴，如何在經濟方面彼此互利互惠也非常重要。他說，深知達克沃絲在此方面做很多努力，台灣深深感謝，希望今天會面後，台美相關經貿可以互助互惠，有更多成就、成功，也預祝參議員來訪能成功、豐碩成果。

達克沃絲則說，此次來訪希望強化台美兩國夥伴關係，有鑒於烏俄戰爭情勢，也要傳達更明確訊息，美國會與台灣站在一起，不會讓台灣孤軍奮戰，這如同去年捐贈疫苗所說，要確保台美兩國能夠繼續合作，未來都能繼續這樣下去。

她說，美國與台灣關係並不是老大哥與小老弟的關係，而是對等的朋友關係，例如疫情讓美國半導體晶片短缺幾乎要停工時，台灣增加半導體晶片產量，讓美國工廠繼續運作，鞏固美國數十萬計的工作機會，也展現台美間平等友好關係。

達克沃絲表示，在去年她也和德州共和黨參議員一起推動法案要增強台灣國防，今年也推動強化台灣安全法案，也是跨黨派支持法案，目前有3個共和黨員與很多議員連署支持，美國對台灣安全會繼續支持下去，而且是跨黨派的支持。

達克沃絲表示，今天討論不只是國民兵等議題，也可以討論經濟合作，尤其印太經濟架構持續推展，希望未來可以直接互動簽署協議，打造兩國互惠互利關係，國防不只是軍事，經濟也是國防不可或缺一部分。

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