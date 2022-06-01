IKEA嚴禁餵食「蒙娜麗鯊」吃蛋糕 網歪樓：丟肉丸可以？
法國巴黎羅浮宮鎮館之寶、世界名畫《蒙娜麗莎的微笑》，日前遭人砸蛋糕抹奶油，震驚各界。以人氣鯊鯊演繹七大打卡場景的IKEA，正於台北城市店小巨蛋現場展示「蒙娜麗鯊的傻笑」，緊急在粉專上發表嚴正聲明，要大家請勿餵食「蒙娜麗鯊」蛋糕！搞笑創意引來萬人讚聲「小編有接軌國際時事」、「好有才」，不少懂吃IKEA招牌美食的網友，卻歪樓直說「可以丟肉丸？」連霜淇淋都有人點名想餵鯊鯊，笑翻眾人。
法國巴黎當地時間29日，一名男子偽裝成坐著輪椅的身障婦人，到羅浮宮欣賞鎮館之寶，卻趁眾人不備將手中的蛋糕砸向《蒙娜麗莎的微笑》並伸手塗抹，所幸世界名畫受到防彈玻璃保護沒有大礙。
消息一出引起各界譁然。以超人氣明星「鯊鯊」擄獲世人芳心（沒有誇飾）的IKEA，日前發揮創意推出鯊鯊大軍打造的「鯊鯊洗衣店」、侏儸紀大逃「鯊」等七大打卡場景，超狂陣容吸引眾多粉絲前往朝聖。
而現在台北城市店小巨蛋正好展示著「蒙娜麗鯊的傻笑」，讓IKEA緊急在粉專上發表嚴正聲明，已加強對「蒙娜麗鯊的傻笑」，要大家請勿餵食「蒙娜麗鯊」蛋糕。搞笑創意引來萬人讚聲「小編有接軌國際時事」，直誇「小編好有才」、「要給小編加雞腿」。
不少懂吃IKEA招牌美食的網友，還歪樓直說「可以丟肉丸」？遭粉絲攔截「肉丸好吃你確定要丟？」連店內受歡迎的霜淇淋都有人點名想要餵鯊鯊，還有人敲碗想買「蒙娜麗鯊的傻笑」，笑翻眾人。
而其中一句「禁止大家投擲任何蛋糕（包括但不限於IKEA販售之蛋糕）」，藏有「包括但不限於」的法律用語，讓網友一時看不懂，納悶到底是可以丟還是不能丟，釣出護鯊心切的粉絲正解「只要是蛋糕都不可以，就算是lkea蛋糕也不可以」，護鯊還能長知識。