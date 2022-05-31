本土增80,705例！羅一鈞說明：中重症「放寬」解隔條件

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個案縣市分布
- 新北市14,372例
- 臺中市10,586例
- 高雄市10,380例
- 桃園市7,826例
- 臺北市6,707例
- 臺南市6,485例
- 彰化縣4,740例
- 屏東縣2,960例
- 新竹縣2,064例
- 苗栗縣1,970例
- 新竹市1,734例
- 宜蘭縣1,649例
- 基隆市1,631例
- 雲林縣1,610例
- 南投縣1,381例
- 花蓮縣1,295例
- 嘉義縣1,146例
- 臺東縣866例
- 嘉義市776例
- 澎湖縣263例
- 金門縣206例
- 連江縣9例
指揮中心指出，今日新增90例本土病例死亡個案，為60例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、44例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月2日至5月28日，死亡日期介於5月11日至5月29日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，90例確診死亡中有86位有慢性病、67位沒打滿3劑疫苗、44位無疫苗接種，超過80歲有52位。死亡的年齡介於90多歲到40多歲，40多歲的2位中，1位有心血管慢性病史，另1例沒有，2例都是在染疫後有肺炎、呼吸衰竭和心肺衰竭。
中重症增190例 1歲男童染疫合併「哮吼」5/28康復出院
針對中重症新增190例，包含108例中症和82例重症，羅一鈞表示，新增1例兒童重症哮吼，1名1歲男童無慢性病史，5月18日發燒到38度，有輕微咳嗽，家長帶到急診，經檢驗確診，不過因男童活力不錯，醫囑是讓他返家吃藥觀察；5月19日男童出現咳嗽，呼吸合併雜音和呼吸喘，5月20日再到急診，氧氣濃度偏低，血氧濃度僅有70%，但照X光沒有肺炎，因整個病程有呼吸雜音是像狗吠聲的病症，診斷為哮吼症。
羅一鈞補充，該名男童哮吼到嚴重缺氧，醫院緊急插管接呼吸器，並到加護病房使用瑞德西韋和類固醇，治療過程病況好轉，5月25日拔管移除呼吸器，改用高流量氧氣鼻管，5月28日順利康復出院，住院共8天。
羅一鈞總結，此個案為今年本土第2例兒童染疫合併哮吼，2例分別是小於1歲和1歲，是好發哮吼的年齡層。截至目前12歲以下兒童重症26例，其中14例腦炎、6例肺炎、2例敗血症、2例校吼、1例共病腦腫瘤、1例在家中死亡經相驗確診。
6月1日起重症「發病15天Ct值＞27」可轉出專責病房
指揮中心今日宣布，近期本土疫情持續嚴峻，考量部分中重症個案經過適當治療後，症狀已緩解， 但因Ct值尚未符合條件而未能轉出，除影響醫院隔離或專責病房之量能外，亦可能影響患者本身共同疾病之檢查治療執行；為確保患者隔離治療權益，諮詢專家根據國際文獻資料實証，依專家會議決議修訂中重症確診個案解除隔離治療條件，並自今（2022）年6月1日起實施。
指揮中心指出，本次修訂「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件」，重點如下：
一、將確診個案解隔條件區分為「非重症確診個案」及「重症確診個案」兩大類。
二、修訂中度住院隔離確診個案之解除隔離治療條件，調整為比照無症狀或輕症確診個案。
三、重症住院隔離治療之確診個案，如退燒至少1天，且症狀緩解，符合下列其中1項條件，可解除隔離，轉出負壓隔離病房或專責病房，並進行7天自主健康管理：
1.1次呼吸道檢體PCR檢驗結果為陰性或Ct值≧30。
2.發病日或採檢日已達15天，且追蹤1次呼吸道檢體PCR之Ct值介於27~30，經感染科、胸腔科醫師或醫院評估小組綜合評估適合轉出。
指揮中心說明，依前述第2項條件解除隔離、轉出負壓隔離病房或專責病房者，於自主健康管理期間，醫院可考慮優先安置於單人病室(同為確診解隔者，得多人一室)，並採取適當防護措施。
羅一鈞補充，中重症很多都有合併其他慢性病，很多醫師反映中重症解隔條件要有一次PCR陰性，或Ct值大於30可能過於嚴苛，有些個案住院2、3個禮拜，Ct值還在27到30徘迴，不過實際已不具傳染力，但因為隔離會影響共病的檢查治療或是手術執行。
羅一鈞也強調，PCR要Ct值27是因為國外研究重症大於26幾乎不會培養出活病毒，綜合國外研究分析及經過專家討論，訂出讓臨床比較能有彈性操作，明天實施，可以回溯適用到目前住院中所有確診個案。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53984
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