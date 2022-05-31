攜帶式不定時炸彈　小心破裂恐危及生命

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萬芳醫院心臟血管外科張得一醫師表示，腹主動脈瘤是血管內壁薄化脆弱導致異常膨大，腹主動脈瘤會默默在體內持續擴大，通常直徑大於6公分破裂的風險明顯升高，有如人體不定時炸彈，若未及時拆除恐會危及生命。
而腹主動脈瘤好發族群為60歲以上的男性、三高和抽菸者，以及心血管疾病家族史。上述個案雖身體狀況良好，但唯獨膽固醇控制不彰，進而造成血管壁病變，這是形成腹主動脈瘤很大的成因。
腹主動脈破裂 搶救黃金時期
在腹主動脈瘤小於6公分時及時手術，能降低突然破裂可能危及性命的風險。
張得一醫師解釋，腹主動脈瘤在破裂前鮮少出現症狀，一旦腹主動脈破裂病人會感到腹部撕裂般的疼痛甚至會蔓延至背部，而瞬間出血量過大更會導致休克很有可能在送醫搶救前就會死亡，即便順利急救成功的病人也可能會出現腹部脹大、腸壞死等等後遺症，因此呼籲民眾若腹部出現極為不適的疼痛，應趕緊送醫診治，把握黃金搶救期。
常見治療腹主動脈瘤分作兩種，其一為傳統開腹手術，需打開腹腔將人工血管置換受損的主動脈，復發率低但傷口較大所需修復期較長；另一則是血管覆膜支架置放術為微創手術的一種，亦是現今主流治療的方式，手術切口小康復期短，但有零星機率會出現支架滲漏的情況。
血管支架放置術 控制三高和戒菸
對此張得一醫師說，不論是選擇傳統開腹手術或血管支架置放術，都需要縝密的術前評估病人腹主動脈瘤生長類型與和影響範圍，而即使手術順利修復腹主動脈瘤，定期追蹤仍是不可輕忽的例行公事。
張得一醫師也提醒，預防腹主動脈瘤最重要的關鍵在於有效控制高血壓、高膽固醇、高血糖、以及戒菸，降低破壞血管的危險因子，尤其是家中曾有心血管病史的民眾，更可例行進行腹部超音波的檢查，及後續相關電腦斷層診斷。倘若檢查出腹主動脈瘤也不用過度緊張，早期發現早期治療，在主動脈瘤尚未破裂前手術，都能獲得良好的復原機會，大幅降低破裂時危及生命的風險性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53949
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