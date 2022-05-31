中市打造友善共融公園　議員：危機四伏

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林祈烽說，這幾年來，公園的面貌和以前有很大的不同，尤其是兒童遊戲區有了很大的改變，公園內不再只有塑膠罐頭遊具或塑膠溜滑梯可以遊玩，廁所內也不再像以前那樣傳出惡臭。不過，新的共融公園雖然讓家長和小孩玩得很開心，但公園內的地形、地勢和一些運動設施，卻可能成為銀髮長者運動和兒童遊憩的危險區域。
林祈烽表示，民眾投訴說家中長輩在潮洋公園內用單槓運動設施，雙手鬆開時，因重心不穩向前傾跌，雖然單槓設施的地面有鋪設軟墊，但長者是向前傾倒，前方剛好有一個階梯高低的落差，導致長者摔倒後頭部直接撞擊地面，腦部受傷緊急送醫開刀，家屬事後很生氣，揚言要告國家賠償。
林祈烽質疑，市長的美樂地計畫就是要將市區內的公園打造成共融休憩，提升人本安全和無障礙的環境。公園也應該是一個長者運動、親子遊玩的安全場所，很多長者或家長，每天都會到公園去運動、玩耍，如今公園卻隱藏有一些危險因子，要長者或家長們如何安心帶小孩到公園去遊憩呢？
議員要求，市長要全面體檢全市的大小公園，不要讓長者或小朋友在公園內運動或遊玩時再發生類似的意外，另外，公園屬公共設施，市府也應投保公共意外險，讓民眾在公園遊憩或運動時能多一份保障。
對此，市長盧秀燕表示，將請研考會了解整合各局處對公共場所的意外險投保情形，再向議會報告。
建設局長陳大田說，建設局一直在優化改善公園設施，此次的意外事件，他也深表不捨，該名長者現已轉到一般病房，建設局每日都有跟家屬保持聯繫，未來會持續改善公園內不合格的遊具和設施，並全面更進一步的體檢公園內類似的問題，溜滑梯背面有安全疑慮的攀爬網會先移除，再研究後續處理方法。
陳大田表示，各公園現在都有投保公共意外險，包括公所代管的公園都有納入，建設局會主動為受害者申請理賠，除了慰問傷者，相關權益也都會為當事人爭取。