中市打造友善共融公園　議員：危機四伏

台中市政府推動「台中美樂地計畫」，打造友善共融公園，今 (31) 日市議員林祈烽質詢指出，民眾投訴家中長者在公園使用單槓設施運動時，因單槓前方有一個階梯高低差，導致長者摔倒腦部受傷送醫。林祈烽、鄭功進和施志昌等議員要求市府要全面體檢公園內的遊具和運動設施，確保類似事件不會再發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀

林祈烽說，這幾年來，公園的面貌和以前有很大的不同，尤其是兒童遊戲區有了很大的改變，公園內不再只有塑膠罐頭遊具或塑膠溜滑梯可以遊玩，廁所內也不再像以前那樣傳出惡臭。不過，新的共融公園雖然讓家長和小孩玩得很開心，但公園內的地形、地勢和一些運動設施，卻可能成為銀髮長者運動和兒童遊憩的危險區域。

林祈烽表示，民眾投訴說家中長輩在潮洋公園內用單槓運動設施，雙手鬆開時，因重心不穩向前傾跌，雖然單槓設施的地面有鋪設軟墊，但長者是向前傾倒，前方剛好有一個階梯高低的落差，導致長者摔倒後頭部直接撞擊地面，腦部受傷緊急送醫開刀，家屬事後很生氣，揚言要告國家賠償。

林祈烽質疑，市長的美樂地計畫就是要將市區內的公園打造成共融休憩，提升人本安全和無障礙的環境。公園也應該是一個長者運動、親子遊玩的安全場所，很多長者或家長，每天都會到公園去運動、玩耍，如今公園卻隱藏有一些危險因子，要長者或家長們如何安心帶小孩到公園去遊憩呢？

議員要求，市長要全面體檢全市的大小公園，不要讓長者或小朋友在公園內運動或遊玩時再發生類似的意外，另外，公園屬公共設施，市府也應投保公共意外險，讓民眾在公園遊憩或運動時能多一份保障。

對此，市長盧秀燕表示，將請研考會了解整合各局處對公共場所的意外險投保情形，再向議會報告。

建設局長陳大田說，建設局一直在優化改善公園設施，此次的意外事件，他也深表不捨，該名長者現已轉到一般病房，建設局每日都有跟家屬保持聯繫，未來會持續改善公園內不合格的遊具和設施，並全面更進一步的體檢公園內類似的問題，溜滑梯背面有安全疑慮的攀爬網會先移除，再研究後續處理方法。