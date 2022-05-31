大學法修法校方學生意見分歧！潘文忠：下會期再送立院
立法院初審通過《大學法》修法，擬將校務會議中學生代表比率，從現行10分之1提高到5分之1，學生團體盼本會期三讀通過、校長團體則建議暫緩通過，最後民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，本會期來不及處理，下個會期一定處理。對此，教育部長潘文忠今（31）日接受媒體聯訪時表示，相關研究近期出爐，會以此為基礎擬定行政院版，下會期送立院審議。
針對《大學法》修法爭議，國立大學校院協會日前聲明指出，大幅提高學代比例，將壓縮其他代表權益，學生具有短期流動性，對學校的中長程發展了解較不足等，擔憂影響校務推動，並指出，教育部曾委託學者針對大學治理進行研究，原定7月出爐，盼待報告出爐後，召開公聽會與各大學廣泛討論，才啟動後續修法，以符合程序正義。
台灣學生聯合會指出，近年大學校園內因現制《大學法》給予大學校長偌大的的權力，把持校務會議以及規避師生監督，導致審議與監督機能不足、學生與教師參與成口號、校務會議及各級會議淪為校長的橡皮圖章，制度上的不足，造成各校師生權益上的破損，更可能讓大學校園成為大學校長的小金庫或煉蠱場；提高學代比例的意義在於「縮小過去懸殊比例」、讓學校願意傾聽學生意見，盼透過《大學法》修法改善學生處境、鞏固校園民主。
潘文忠說，《大學法》關係到大學治理，相當繁複，教育部先前有啟動大學治理研究，預計6月左右告段落，會以此為基礎，形成《大學法》修法，並考量學生參與機會、校務治理、校務會議運作面向等，形成行政院版本，目標在下個會期送進立法院。
潘文忠說，有了院版的全面考量後，會再參考目前部分委員提案，讓《大學法》修法更全面，也會把學生建議、大學端想法，做一定衡酌，讓修法更周延。