柯文哲嗆「兒童接種站」白癡！指揮中心：北市接種率最低
中央流行疫情指揮中心昨天（30日）宣布，將在6都設立兒童疫苗大型接種站，不料此舉被台北市長柯文哲怒批「很白癡的命令」，對此，指揮中心今天（31日）公布6都兒童疫苗接種情況，其中台北市完成第一劑接種率僅26.6%，名列最後。
台北市長柯文哲日前指出，大型兒童疫苗接種站設在中正紀念堂，但該處有防疫急門診，很多快篩陽性的民眾，不建議前往，同時也痛批此政策很白癡。
指揮中心則回應，兒童疫苗係於室內接種，而診斷、篩檢是在戶外自由廣場，兩地相距約500公尺，疫苗接種的民眾會從大忠門的方向進入室內，而篩檢是從大孝門開車到廣場上的車道，故人流並不會重疊；同時也公布6都兒童第一劑接種率，名列第一的是高雄市45.9%，後面依序是台南44.8%、台中市38.9%、新北市31%、桃園市26.7%、台北市26.6%。（編輯：陳苾暐）
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