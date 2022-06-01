潘若迪和老保母泡澡？沈玉琳「隱藏在心多年」親自解謎
「荒謬大師」沈玉琳封號超多，包括通告王、收視王，還自封是嘉義彭于晏，從綜藝製作人出身的他超敢講，日前受邀擔任台北海洋科技大學（簡稱台北海大）名人講座講師，被台下同學問及「潘若迪是不是真的和老保母泡澡」，他往事重答，老實認證：「這謎團經過我證實，就是有的啦齁！」
沈玉琳到台北海大開講演藝圈故事信手捻來幽默風趣，台下不時爆出笑聲，他對台下同學提問也沒在客氣，問到潘若迪再三否認的泡澡傳聞，沈玉琳說因潘若迪瞎掰他「拉」在潘家白沙發上，嚇到潘女兒，才讓他怒了，爆笑說：「你惹到我了，所以我才把隱藏在心中很多年的秘密－老保母泡澡事件，就在《康熙來了》磅磅磅講出來了，這個事情迅速擴散嘛，全台灣齁，只要你講『老保母』，他一定講『潘若迪』。」
沈玉琳笑著爆料，潘若迪保母大潘2歲，又都喜歡黃梅調，偶爾對唱，久了就唱出感情來了，又搞笑說有次潘到公園運動完，回家剛好保母正在幫潘女兒洗澡：「這謎團經過我證實，就是有的啦齁！」
沈玉琳講話常讓人覺得誇張荒謬，但開講不忘以自己故事「勵志」同學，自爆曾拍戲因演不出「衰臉」遭導演打槍挨罵：「表情零，你就是爛演員，就是失敗的演員，你不適合走這一行。」沈玉琳自知「我平常不會做這種表情」演技難救，見當下導演詮釋多種衰臉表情給他看，還告訴他觀眾喜歡看表面皮相，不需太多內心戲，他反而覺得有收穫：「我豁然開朗喔原來是這樣。」