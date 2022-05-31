中市大安區未來　議員：剩老人與海及狗？

台中市議員施志昌今 (31) 日市政總質詢指出，國土計畫實施後，卻看不到中市府的配套措施，大安區成為偏鄉發展的緊箍咒，剩下老人與海以及狗，而市長盧秀燕僅說是因為職業結構在改變，卻看不到任何政策支持大安的發展。

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施志昌指出，在 107 年底，盧市長接任市長時，大安的老年人口比例是 16.6% ，而 107 年底當時大安區人口總數是 19267 人，老年人口數是 3209 人，以今年四月底的數據，大安人口是 18370 ，老年人口數 3390 人。從這裡可以看出大安區人口外移，年輕人愈來愈少，留下來的都是老人，陪伴老人的就剩下海跟狗。

盧秀燕表示，主要是因為過去此地區都是務農會是以捕魚為生，但職業結構在改變，年輕人也會選擇其他工作來做。

施志昌表示，年輕人多多少少都會想要留在家鄉，但現實就是他沒有辦法，然而盧市長對於大安的發展沒有想法，也讓年輕人一再的外移離開家鄉。

施志昌說，大安目前面臨的最大的困境就是國土計畫的緊箍咒。國土計畫在 110 年 4 月公告後，大安大部分被劃設為農業區，現在要進入最後階段，也就是「國土功能分區圖劃設作業」， 114 年四月底也會公告。

農業局副局長蔡勇勝，因為農業區也有分農一到農五，其中農一、農二管制最嚴格，農五是都市計畫區內的農業用地，因此較能有發展的農四，農業局有計劃哪些要被規劃為農四，如果被規劃為農一、農二，市府又會給予什麼樣的資源挹注或是支持？

蔡勇勝表示，目前已有請顧問公司在做規劃，地方的問題也都有反映給中央，而農一、農二中央目前也有計劃給予較多的補助。

施志昌表示，農業區的問題其實相當複雜，但農業局與地方區公所其實都有權力去主導與規劃。市府不能死抱著國土計畫，卻不去面對現實，最後也沒有人願意留下來，只是讓地方逐漸沒落。

都發局長黃文彬表示，針對這部分還會再回去套圖來了解與重新規劃。