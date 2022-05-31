邊境再放寬！回歸唾液PCR　醫建議改用快篩效率更高

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據了解，許多檢驗單位都不眠不休進行檢驗工作，且入境旅客檢驗確診後，還有許多程序須處理，都耗費大量人力與物力，而現行本土疫情更為嚴峻，因此要將資源集中於國內防守。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝分享，台灣自1月11日起，因應Omicron疫情嚴峻與機場員工群聚，陸續針對部分航班執行落地採檢，截至今天已累計篩檢旅客逾14萬9000餘人次、檢出境外移入確診者逾6200人，總陽性率4.2%，攔截95%以上個案，現落地採檢陽性率已大幅降低，且與唾液篩檢陽性率接近，已完成階段性任務。
對此，王任賢也贊同，民眾採檢唾液檢體後，不用等待就能離開續行檢疫流程，是很重要的政策，但若能立刻就得知採檢結果是最好的。
「褲子只穿了一半！」王任賢直言，今天看到政府宣布時，不是很能理解為何政府這樣做，邊境檢疫目的就是要篩出旅客有無確診，應要能立即得到結果，現在PCR技術上可以突破，若能更換機器，約20至30分鐘就能得知採檢結果，「唾液篩查還要等待數日才有結果就沒意思了」。
王任賢也建議，現行國內承認家用快篩結果呈現陽性，經醫事人員評估可通報確診，邊境檢疫也能採用，就可以快速得知採檢結果，若擔心有疑慮，可以請旅客入境後，當場在機場快篩，只要能迅速得知採檢結果，邊境就能鬆綁至3+4甚至是0+7。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。