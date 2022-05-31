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邊境再放寬！回歸唾液PCR　醫建議改用快篩效率更高

▲自明（6月1日）起，邊境暫停落地採檢，全數回歸唾液PCR，民眾採檢完唾液檢體後，就可以繼續進行入境檢疫措施。（圖／NOWnews攝）
▲自明（6月1日）起，邊境暫停落地採檢，全數回歸唾液PCR，民眾採檢完唾液檢體後，就可以繼續進行入境檢疫措施。（圖／NOWnews攝）

記者許若茵／台北報導

2022-05-31 17:51:57

今（31）日中央流行疫情指揮中心宣布，自明（6月1日）起，邊境暫停落地採檢，全數回歸唾液PCR，民眾採檢完唾液檢體後，就可以繼續進行入境檢疫措施。對此，中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示贊同，並建議應盡快讓民眾得知採檢結果，可比照國內，開放使用快篩陽性也可列確診。

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現行部分航班執行落地採檢，旅客入境後，需進行戳鼻PCR，等待大約20分鐘結果出爐後，才可繼續進行檢疫。中央流行疫情指揮中心今宣布，為調配醫護檢驗資源集中於本土，自明天零時起，暫停自歐洲、中東、韓國及東南亞與印度航班落地採驗措施，所有入境旅客抵台後於機場採集唾液檢體進行PCR，完成採檢後無需等待結果出爐，就可繼續進行居家檢疫，若檢驗陽性後，適用一人一戶檢疫者於原地改實施居家照護；於防疫旅宿檢疫者則依規定改送加強型防疫旅館或集中檢疫所或醫院收治。

據了解，許多檢驗單位都不眠不休進行檢驗工作，且入境旅客檢驗確診後，還有許多程序須處理，都耗費大量人力與物力，而現行本土疫情更為嚴峻，因此要將資源集中於國內防守。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝分享，台灣自1月11日起，因應Omicron疫情嚴峻與機場員工群聚，陸續針對部分航班執行落地採檢，截至今天已累計篩檢旅客逾14萬9000餘人次、檢出境外移入確診者逾6200人，總陽性率4.2%，攔截95%以上個案，現落地採檢陽性率已大幅降低，且與唾液篩檢陽性率接近，已完成階段性任務。

對此，王任賢也贊同，民眾採檢唾液檢體後，不用等待就能離開續行檢疫流程，是很重要的政策，但若能立刻就得知採檢結果是最好的。

「褲子只穿了一半！」王任賢直言，今天看到政府宣布時，不是很能理解為何政府這樣做，邊境檢疫目的就是要篩出旅客有無確診，應要能立即得到結果，現在PCR技術上可以突破，若能更換機器，約20至30分鐘就能得知採檢結果，「唾液篩查還要等待數日才有結果就沒意思了」。

王任賢也建議，現行國內承認家用快篩結果呈現陽性，經醫事人員評估可通報確診，邊境檢疫也能採用，就可以快速得知採檢結果，若擔心有疑慮，可以請旅客入境後，當場在機場快篩，只要能迅速得知採檢結果，邊境就能鬆綁至3+4甚至是0+7。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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