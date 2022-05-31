台中+10586確診全國第二高　兒童接種站首日預約數出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
這波疫情對孩子衝擊特別大，即使高中以下停課中，家長仍擔心端午連假人流導致疫情升溫，負責科博館兒童大型接種站的台中榮總，中午12點在官網開放預約，一下午有800多人預約成功。中榮表示疫苗數量充足，5天預計施打1萬8000劑，家長可選自己方便的時段預約，每小時開放50人現場登記。科博館目前有琥珀特展、微真菌特展等活動，可供親子一同參與，周邊有恐龍相關造景陪伴小朋友打疫苗，舒緩緊張情緒。
令狐榮達表示，由於台中市科博館兒童疫苗接種站和中央公園大型PCR給藥得來速都由台中榮總負責，6月1日至5日的醫護人力吃緊，「大型PCR給藥得來速」將調整服務時間及名額。
在中央公園的「大型PCR給藥得來速」，可做篩檢、看診或拿藥的診療服務。6月1日起轉型成預約制， 1、2日上午與下午各開放線上預約300人，現場掛號100人，一天總名額800人。3、4、5日只開放上午時段，線上預約300名、現場掛號100名，半天共400個名額。至於下週調整情形，將由市府和中榮確認後再公告。
令狐榮達說，市府評估可能有許多家長開車前往科博館大型接種站，將加強交通疏導、提供相關停車場資訊，除了鄰近的路邊停車格，科博館本身有3個停車場、500公尺外有廣三SOGO停車場、金典酒店停車場等共700多車位，民眾可上「臺中交通網APP」協助導航。