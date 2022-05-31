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台中+10586確診全國第二高　兒童接種站首日預約數出爐

▲台中榮總院長陳適安等人視察台中市科博館的兒童疫苗接種站。（圖／科博館提供，2022.05.31）
▲台中榮總院長陳適安等人視察台中市科博館的兒童疫苗接種站。（圖／科博館提供，2022.05.31）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-31 17:11:09

台中市今確診數再度破萬、今年迄今已有99人因確診死亡，中南部越來越有與北部「黃金交叉」的趨勢，家長憂心接下來的端午連假疫情升溫，台中榮總中午宣佈兒童疫苗施打辦法，一下午已有845名家長完成預約。

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全國新增8萬656例本土確診，其中台中市新增1萬586例，超過1/8，比重是歷來最高，也是27日的1萬1501以來第二次破萬例，且與人數最多的新北市只差3千多人，高雄市1萬380例緊追在後。雖然台中市副市長令狐榮達在防疫記者會中指出，單日確診數升高係受前兩天假日人數陡降的影響，但對比台北、桃園不斷下降，皆僅6、7千例，中南部疫情明顯緩慢升溫中。

▲台中市科博館的兒童疫苗接種站可由一名大人陪同，先上網預約可節省等待時間。（圖／台中市政府提供，2022.05.31）
▲台中市科博館的兒童疫苗接種站可由一名大人陪同，先上網預約可節省等待時間。（圖／台中市政府提供，2022.05.31）
這波疫情對孩子衝擊特別大，即使高中以下停課中，家長仍擔心端午連假人流導致疫情升溫，負責科博館兒童大型接種站的台中榮總，中午12點在官網開放預約，一下午有800多人預約成功。中榮表示疫苗數量充足，5天預計施打1萬8000劑，家長可選自己方便的時段預約，每小時開放50人現場登記。科博館目前有琥珀特展、微真菌特展等活動，可供親子一同參與，周邊有恐龍相關造景陪伴小朋友打疫苗，舒緩緊張情緒。

令狐榮達表示，由於台中市科博館兒童疫苗接種站和中央公園大型PCR給藥得來速都由台中榮總負責，6月1日至5日的醫護人力吃緊，「大型PCR給藥得來速」將調整服務時間及名額。

在中央公園的「大型PCR給藥得來速」，可做篩檢、看診或拿藥的診療服務。6月1日起轉型成預約制， 1、2日上午與下午各開放線上預約300人，現場掛號100人，一天總名額800人。3、4、5日只開放上午時段，線上預約300名、現場掛號100名，半天共400個名額。至於下週調整情形，將由市府和中榮確認後再公告。

▲中央公園大型PCR給藥得來速於端午連假僅於上午提供服務。。（圖／台中市政府提供，2022.05.31）
▲中央公園大型PCR給藥得來速於端午連假僅於上午提供服務。。（圖／台中市政府提供，2022.05.31）
令狐榮達說，市府評估可能有許多家長開車前往科博館大型接種站，將加強交通疏導、提供相關停車場資訊，除了鄰近的路邊停車格，科博館本身有3個停車場、500公尺外有廣三SOGO停車場、金典酒店停車場等共700多車位，民眾可上「臺中交通網APP」協助導航。

▲台中科博館附近有700多個收費車位。（圖／台中市政府提供，2022.05.31）
▲台中科博館附近有700多個收費車位。（圖／台中市政府提供，2022.05.31）

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