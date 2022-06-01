爭鮮鮭魚壽司失寵？店員認證真正本體是「它」：內行才懂
供應握壽司、生魚片的爭鮮迴轉壽司，因為平價實惠受到不少民眾喜愛，內行吃久了還公開必吃菜單，像是招牌鮭魚便是人氣指標，不少網友一次至少拿2、3盤才停手。如今爭鮮更有「被壽司耽誤的甜點店」的稱號，不僅超強「奶酪」被封為本體，連店員都認證熱銷，如今更出現勁敵，爭鮮與NO.1泡芙beard papa’s鬍子爺爺跨界聯名，限定卡士達千層蛋糕、卡士達生乳冰心大福，竟然一吃就融化在嘴裡，將從今（1）日起限量開賣，已經有不少粉絲敲碗期待。
爭鮮迴轉壽司最好吃的是甜點，早就已經不是秘密，網路上常見饕客熱烈討論最愛哪幾款甜點，從生乳酪蛋糕、布蕾、到卡士達派都有人擁護；奶酪更是圈粉無數「真的超級強」、「黑糖奶酪真的是絕無僅有的好吃」，被認證是每次去吃都必點。
每季都有新甜點登場的爭鮮，夏天竟找來日本NO.1泡芙專賣店beard papa’s鬍子爺爺跨界聯名，打造卡士達千層蛋糕、卡士達生乳冰心大福兩款限定甜點，6/1限量開賣。beard papa’s獨家配方特製的招牌香草卡士達內餡，滿滿香草籽帶來香濃滑順的風味不過分甜膩，是造就排隊盛況的秘密。如今在爭鮮就能吃到！
卡士達千層蛋糕以綿密的蛋糕餅皮為基底，在層層餅皮之間抹入兩層厚厚的香草卡士達內餡，濃郁口感讓人停不了口；而卡士達生乳冰心大福，更香草卡士達做成冰淇淋般的內餡，再以奶香十足的Q彈麻糬皮包覆，一咬下就融化在嘴裡。
而且6/1～7/31持1個beard papa’s X爭鮮餐飲甜點上的「聯名小插卡」至全台beard papa’s門市，凡消費即贈日式香草泡芙1顆（不累計贈送）；同時，在beard papa’s門市Menu掃描QRCode，憑活動截圖到爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市消費滿250元，即贈送鮮魚味噌湯1份（售價30元）；於MAGiC TOUCH門市消費滿400元，即送海鮮茶碗蒸1份（售價60元）。
另一間國人熱愛的藏壽司，也有風靡粉絲的必吃甜點，首推冰火相融的豆乳甜甜圈，熱騰騰的酥炸口感融化冰淇淋，好吃到根本停不下來。另外還有各式霜淇淋、鯛魚燒和蕨餅，被讚滿滿日式風味。