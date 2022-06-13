憂肺炎大魔王趁機攻「心」？醫：慢病族需雙疫苗提升保護

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肺部一旦受到病毒、細菌攻擊而產生發炎反應，惡化速度常迅雷不及掩耳，特別是年長者，且有多重慢性病的族群，更可能產生致命悲劇。
對此，曾擔任心臟加護病房專責主治醫師的莊曜聰便曾親眼見識肺炎可怕之處。他說，過去曾遇過病患因呼吸喘掛急診，到了第二天，情況急轉直下，在X光底下，病患肺部整片已經「白花花」，代表整個肺部嚴重發炎，此時，病患的心臟負擔也增加，每分鐘心跳高達180下，比正常心跳每分鐘60-100下高出許多，發炎惡化時，病患血壓還會急速下降，除了意識不清，可能產生心臟衰竭，醫療團隊的急救腳步更分秒必爭。
常規疫苗主動施打 可產生雙重防護效果
目前，中央疫情指揮中心與醫界、公衛界都希望民眾盡快注射Covid-19疫苗時，並盡量打到第三劑，此外，根據疾管署COVID-19疫苗接種實務原則，現在Covid-19疫苗與其他疫苗，如：肺炎鏈球菌疫苗也可同一時間、分開不同手臂接種，中間不需間隔兩星期以上，這也意味著民眾可在更短時間獲得更多防護。但也要提醒民眾接種前，建議應先請醫師評估。
莊曜聰醫師解釋，雖然Covid-19疫苗與肺炎鏈球菌疫苗的對抗目標不一樣，但從過去流感經驗可了解，不少病患在得到病毒性肺炎後，肺部本身的清潔功能會變差，細菌容易伺機侵入，引發續發性肺炎，注射肺炎鏈球菌疫苗後，後續細菌性肺炎的發生率也會降低，病患的急重症風險就會比較趨緩。
注射疫苗＋規律生活 全身防禦更有力
對於肺炎鏈球菌疫苗的注射建議，莊曜聰醫師指出，不管是23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）或13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）都是很好的疫苗，不過仍是有些差異。23價疫苗主要是活化身體免疫B細胞，好處是對抗的血清型較多，但抵禦效期較短，保護效果約持續5到10年。而13價疫苗雖僅針對13種血清型、可活化免疫T細胞，讓身體產生免疫記憶，保護效果較持久。莊曜聰醫師表示，依據疾管署接種準則，如果是65歲以上、過去未曾注射肺炎鏈球菌疫苗的年長者，可與醫師資訊，先打13價疫苗，之後再補23價疫苗。
莊曜聰醫師也提醒，除了注射疫苗，年長，同時合併慢性病族群，平常一定要遵照醫師指示使用處方箋用藥，並穩定控制血壓、血糖與血脂等慢性病指數，健康基礎才會比較扎實。另外，均衡營養、規律運動與戒菸更是不可或缺，當每一環節都照顧好，全身防禦系統才能發揮作用，並減少外來威脅一再入侵。