高雄今增10347例疫情進入高原期　陳其邁公布8.6億元紓困

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陳其邁指出，6月起高雄疫情就會進入高原期，為感謝並鼓勵前線醫事人員，6月1日起至7月31日，專責病房醫事人員特別津貼高雄市再加碼1,000元，連同中央提供津貼，每人每天可領1.1萬元。
此外，陳其邁也宣布提前至31日起發放加碼快篩試劑，有5種對象符合發放資格，每人可獲取2支。針對台南傳出醫療量能緊張的狀況，陳其邁指出，目前高雄專責病床空床率55.7%，加強型防疫旅館空房率也有80.2%，高雄會盡全力守護南區各縣市醫療。
有關兒童疫苗施打狀況，高雄教育局統計，校園BNT疫苗從30日開始施打，目前校內完成2,738劑、校外累計2萬6,886劑，連同先前莫德納兒童疫苗施打部分，高雄市兒童疫苗校園施打率合計已達44%，為全台之冠，預計6月8日前完成BNT兒童疫苗施打。
陳其邁表示，學校接種部分也都在安排，現在高雄第一劑打了45.9%還不錯，希望6月1日中央設站後，排程比較後面學校可以往前提早打，展覽館是很熟悉打疫苗的地方，場地早就做好準備，感謝中央能撥補疫苗到大的展館，非常感謝。
陳其邁提醒，5到11歲輝瑞BNT兒童疫苗特別門診持續可以預約，這幾天觀察預約沒有滿額，莫德納也可以到診所，中央設5到11歲大型接種站，高雄在高雄展覽館，也會做好準備，有充足試劑，6月1日開始住附近的就優先利用展覽館，有些排程比較後面的學校家長也可以帶到展覽館。
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