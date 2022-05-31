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高雄今增10347例疫情進入高原期　陳其邁公布8.6億元紓困

▲高雄今新增10347例疫情進入高原期，陳其邁公布8.6億元紓困等相關補助措施。（圖／高市府提供）
▲高雄今新增10347例疫情進入高原期，陳其邁公布8.6億元紓困等相關補助措施。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-31 18:41:47

高雄市今（31）日新增10347例確診，面對6月即將到來的「高原期」，市長陳其邁為體恤醫護人員疫情期間的辛勞，除了中央補貼現行的1萬元，高雄市政府將再加碼1000元；此外，高雄在5月至7月提出紓困措施，總額高達8.6億，層面包括防疫旅館、公車、身障者補助、貸款展延、弱勢學生餐食補助等。另外，65歲以上長輩及原鄉市民普發2劑試劑的措施今天提早上路。

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▲高雄在5月至7月提出紓困措施，總額高達8.6億。（圖／高市府提供）
▲高雄在5月至7月提出紓困措施，總額高達8.6億。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正指出，高雄市確診個案扣除轉銜33例之後，總共新增10347例，其中94.1%為快篩陽性經判定確診，3分之2都是在診所或地區醫院判定，99.7%屬於輕症。確診年齡部分，由於實體課程停課，0-19歲兒少確診比率下降，但50歲以上確診率則明顯上升，須多注意。

▲為體恤醫護人員疫情期間的辛勞，除了中央補貼現行的1萬元，高雄市政府將再加碼1000元。（圖／高市府提供）
▲為體恤醫護人員疫情期間的辛勞，除了中央補貼現行的1萬元，高雄市政府將再加碼1000元。（圖／高市府提供）
陳其邁指出，6月起高雄疫情就會進入高原期，為感謝並鼓勵前線醫事人員，6月1日起至7月31日，專責病房醫事人員特別津貼高雄市再加碼1,000元，連同中央提供津貼，每人每天可領1.1萬元。

▲65歲以上長輩及原鄉市民普發2劑試劑的措施今天提早上路。（圖／高市府提供）
▲65歲以上長輩及原鄉市民普發2劑試劑的措施今天提早上路。（圖／高市府提供）
此外，陳其邁也宣布提前至31日起發放加碼快篩試劑，有5種對象符合發放資格，每人可獲取2支。針對台南傳出醫療量能緊張的狀況，陳其邁指出，目前高雄專責病床空床率55.7%，加強型防疫旅館空房率也有80.2%，高雄會盡全力守護南區各縣市醫療。

有關兒童疫苗施打狀況，高雄教育局統計，校園BNT疫苗從30日開始施打，目前校內完成2,738劑、校外累計2萬6,886劑，連同先前莫德納兒童疫苗施打部分，高雄市兒童疫苗校園施打率合計已達44%，為全台之冠，預計6月8日前完成BNT兒童疫苗施打。

陳其邁表示，學校接種部分也都在安排，現在高雄第一劑打了45.9%還不錯，希望6月1日中央設站後，排程比較後面學校可以往前提早打，展覽館是很熟悉打疫苗的地方，場地早就做好準備，感謝中央能撥補疫苗到大的展館，非常感謝。

陳其邁提醒，5到11歲輝瑞BNT兒童疫苗特別門診持續可以預約，這幾天觀察預約沒有滿額，莫德納也可以到診所，中央設5到11歲大型接種站，高雄在高雄展覽館，也會做好準備，有充足試劑，6月1日開始住附近的就優先利用展覽館，有些排程比較後面的學校家長也可以帶到展覽館。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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