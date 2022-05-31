疫情財塞口袋！中國「清零」百姓苦　逾3000家廠商反賺翻

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但清零政策實施之下，仍有廠商能賺進大把鈔票，美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）全球衛生問題高級研究員黃嚴忠表示，當前中國藉由病毒檢測遏制新冠肺炎疫情，相關產業賺翻了。
據報導，中國官方致力在大城市設立大量核酸檢測點，讓居民步行15分鍾的距離就能接受核酸檢測，而這龐大的費用由中國政府承擔了絕大部分。據香港分析師估算，光是檢測劑生產商、供應商就1年約150億美元的巨大市場。中國最大的醫療試劑製造商之一浙江迪安診斷技術股份有限公司今年第一季度的利潤增長超過一倍。其營收增長超過60%，達到6.9億美元，其中大半來自由中國政府支付的病毒檢測服務。上海潤達醫療科技公司在上海封城期間，4月1個月的收入超過3000萬美元。
在封城措施之下，百姓受到嚴密管控，中國政府追蹤新冠病毒感染疫調的設備需求升高，讓武漢高德紅外股份有限公司和杭州海康威視數字技術有限公司在內的數十家監控和熱成像攝影機製造商，都從中獲益。
有調查指出，今年3月以來，中國企業和研究機構已經申請了至少50項與新冠疫情有關的專利。這些專利發明大多與改造現有的監控攝影頭和平台有關，以便追蹤密切接觸者並識別潛在的陽性病例。
同時為了減輕中國原已不堪重負的醫療設施，中國各地也搶建新醫院、進新醫療設備，在今年3月和4月之間，由於感染率激增，中國各地總共建造了大約300間方艙醫院，總共花費超過40億美元，其中有三分之一是在上海和周邊地區建造的。而這也讓中鐵集團的利潤穩步成長。