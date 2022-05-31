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原子少年破紀錄！11萬人搶看直播　林佳辰傳推百萬酬勞

▲林佳辰傳推掉百萬酬勞專心在《原子少年ATOM BOYZ》比賽。（圖／翻攝NOWnews今日新聞YouTube）
▲林佳辰傳推掉百萬酬勞專心在《原子少年ATOM BOYZ》比賽。（圖／翻攝NOWnews今日新聞YouTube）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-05-31 18:10:062022-05-31 18:15:53

台灣男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》播出收視創新高，29日晚間10點原子少年在《NOWnews今日新聞》官方YouTube頻道直播陪看，創下11萬人線上搶看、2萬則網友留言，打破7集以來的觀看紀錄，選手人氣居高不下，代言及戲約紛紛找上門，紅到南韓被稱「endding妖精」的林佳辰，近日傳出已推掉2齣劇和1部電影邀約，為的就是專心投入比賽，初估少賺百萬。

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▲《原子少年》的呂植宇（左起）、MAX，是團內的實力派歌手。（圖／野火娛樂提供）
▲呂植宇（左）、Max火土聯盟演唱《你的眼睛要了我的命》創收視新高。（圖／野火娛樂提供）
近日官方釋出首場見面會《原力覺醒 ◆ 行星初現》資訊，少年將現場重現第一賽制－行星初現中演出的主題曲：《怎麼會》、《反差的我》、《Countdown》、《King》、《全世界暫停》、《Touch me》、《Freaky love》、《迷霧》，其中福利最好的VVIP區域要價5888，除可以擁有觀賞演出的最佳視線，還能在選手練習日近距離入場參與，見面會當日也有機會進入後台互動，更別提周邊可以一次擁有。

而開售也以驚人的速度完售，許多粉絲在群組表示，點進去不到1分鐘就沒票了。形容是秒殺等級，售票社團也傳出一張票喊價至3萬，令官方緊急發布限時動態，呼籲不要多花錢購買黃牛票。買不到票的粉絲紛紛敲碗加場以及中南部巡演，希望一睹少年風采。

▲原子少年售票演唱會秒殺。（圖／翻攝原子少年IG）
▲原子少年售票演唱會秒殺。（圖／翻攝原子少年IG）
《原子少年 ATOM BOYZ》4月歷經疫情風波，製作團隊多人不幸確診，導致製作期限縮影響正常播出規劃。本周與下周新集數將暫停播出，TVBS歡樂台、MOD TVBS 精彩台與LINE TV將播出《原子少年精華版》，重溫少年們的精彩舞台。而原訂周日少年陪看播出的NOWnews YouTube頻道也將邀請選手們與粉絲一起在線上直播舞蹈COVER大對決特別篇，停播兩周依然有少年陪伴。

《原子少年ATOM BOYZ》每周日晚間8點於TVBS歡樂台、精彩台與LINE TV同步首播。人氣投票持續進行中，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。

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