備用藥狂掃貨藥師都搖頭！內行教這樣買 存放訣竅大公開
國內本土新冠肺炎波疫情高原期還沒走到下坡，擔心染疫的民眾預防性囤起各式藥物，其中很多父母擔心孩童會發高燒，都在這波搶先備妥「退燒塞劑」，但天氣越來越來該怎麼保存？備用藥究竟應該準備多少才算足夠？台灣藥品行銷暨管理協會發言人、也是執業藥師沈采穎建議民眾：「只需備3天，真的不用過度囤貨！」
「目前很多第一線藥師都發現，像是咳嗽膠囊、綜合感冒藥、化痰藥都很難叫到貨。」沈采穎指出，看到有些人狂掃貨常備藥，一次買10盒比比皆是，讓人不禁搖頭，「真的有點太多了！備用藥準備『3天』的份量就好，像是綜合感冒藥、咳嗽、流鼻水、電解水(粉)、拉肚子都備3天即可。」
沈采穎也提醒，以前藥師常會建議吃3天藥、狀況沒緩解再去看醫師，但這次疫情狀況嚴峻，建議如果2天症狀還沒有降下來，就要再去就診，尤其是高燒不退的狀況。
正因為孩子發高燒讓家長相當擔憂，因此不少家長都囤了退燒塞劑。沈采穎提醒，在4月份天氣還不太熱的狀況下，退燒塞劑可以在室溫下存放；但進到6月之後氣溫已經明顯升高，建議家長應該改放在家中冰箱冷藏層，當需要使用時，放在室溫大約3~5分鐘後就可以使用，「但切記不可放在冷凍，因為結凍後的塞劑會變質、或是裂開影響使用效果。」
另外，這波確診者很容易出現的不適就是「咳嗽」，沈采穎分享自己的觀點：「止咳不化痰，容易引發肺炎。」想咳嗽是因為肺部裡面有分泌物，需要咳出來，如果不咳出來，就會讓分泌物積在裡面，久了很有可能會細菌感染，嚴重就變成肺炎。
因此她建議「強力止咳藥水」需要謹慎使用，尤其更需要審慎評估再決定12歲以下小孩子是不適用。而日前被炒得很兇的「化痰藥」，她直白說，化痰藥無法預防病毒，但對於Covid-19確診者來說是有幫助的，主要是就是化痰，避免痰液過度黏稠殘留在身體內。