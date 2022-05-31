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最強狗仔還原汪小菲動手經過　大S懷孕9月被推倒在地

▲最強狗仔葛斯齊還原汪小菲動手經過，指出大S懷孕9個月時被他推倒在地。（圖／大S微博）
▲最強狗仔葛斯齊還原汪小菲動手經過，指出大S懷孕9個月時被他推倒在地。（圖／大S微博）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-31 21:20:142022-05-31 21:50:15

汪小菲離婚大S（徐熙媛）後與26歲女星張穎穎頻傳緋聞，至今仍未出面承認，日前也被狗仔葛斯齊爆料婚內出軌，與陌生女子親密交纏之外，對象還多達10個，汪小菲聽聞此事後直接喊告，怒批「子虛烏有」，讓葛斯齊今（31）日臨時開記者會，預告要曬出「斃命鐵證」，並透露對方已向大S、S道歉。葛斯齊履行承諾，晚上9點開直播揭發事情真相，葛斯齊爆料張穎穎「用小生命換一台車」，曾在北京醫院墮胎，汪小菲為了要把這件事壓下來，才決定和張穎穎用房子達成協議。另外，葛斯齊也表示在大S懷胎9個月時，曾和汪小菲起爭執，對方還對大、小S動粗。

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▲張穎穎不畏酸民留言，按時更新社群平台。（圖／張穎穎小紅書）
▲張穎穎遭爆「用小生命換一台車」，曾在北京醫院墮胎。（圖／張穎穎小紅書）
有網友詢問葛斯齊，黑人有沒有動手？他表示，事件發生是因為大S懷胎9個月時因產檢問題和汪小菲起爭執，一旁勸和的小S被汪小菲推倒在地，大S要汪小菲道歉，但汪小菲又將大S推倒在地，葛斯齊說：「陳建州給汪小菲一拳、還是一巴掌，已經不可考了，可是你是男人，懷孕9個月的大S被推倒，有萬一怎麼辦？」

葛斯齊表示，去年9月是汪小菲的黃金時光，坦言看到張蘭住院，其實內心也很掙扎，擔心她的病情會惡化，並透露汪小菲在開播前3小時就和他通過電話：「他直接道歉，我跟他說我已經要給大家交代，將爆料公諸於世，我無法反悔。」汪小菲也請葛斯齊高抬貴手，要他減少私密照數量。

葛斯齊也透露表示張穎穎抓包9月和張蘭、汪小菲爬山，但汪小菲和大S當時並沒有離婚，只有在商討環節，所以一定有婚內出軌。
 

▲葛斯齊開直播爆料汪小菲。（圖／葛斯齊快手直播）
▲葛斯齊開直播爆料汪小菲。（圖／葛斯齊快手直播）

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